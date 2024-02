Malore al Grande Fratello, Giuseppe Garibaldi portato via in ambulanza

Roma, 3 febbraio 2024 – Paura nella casa del Grande Fratello per un malore che ieri ha colpito uno dei concorrenti, Giuseppe Garibaldi.

Il giovane bidello si è accasciato ieri sera, nella zona dei bagni in diretta streaming. I compagni sono accorsi, chiamando la produzione. Le telecamere hanno immortalato i momenti concitati. Nei video che circolano in rete si sente urlare, Marco Maddaloni si affretta a suggerire: “Non toccagli il cuore”. Nella casa di Cinecittà dopo poco arriva l’ambulanza che porta il gieffino in ospedale dove sarebbe tuttora ricoverato. Secondo ricostruzioni dei telespettatori, Garibaldi sarebbe svenuto, battendo la testa, ma sarebbe andato via cosciente dalla casa. La produzione non ha fatto però comunicazioni ufficiali sulle sue condizioni di salute, e anche il live blogging sul sito del reality si ferma alle 21.40 di ieri sera e cioè prima del malore.

Omonimo del condottiero, Giuseppe Garibaldi, calabrese di Palmi, ha 30 anni. Si divide fra il lavoro di collaboratore scolastico e quello di barman di notte.