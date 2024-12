Belve, analisi di un programma di successo

Martedì 17 dicembre 2024 l’ultima puntata di questa stagione di “Belve”, il programma di Francesca Fagnani in onda su Rai 2, tra i più attesi e chiacchierati. In questa ultima edizione sono state trasmesse 4 puntate, con l’esordio avvenuto il 19 novembre scorso. Ben 11, a oggi, le stagioni del format che si è guadagnato, con merito, la prima serata.

Belve, un successo in tv (e social)

L’attuale stagione di Belve ha assicurato nomi importanti e di richiamo per il pubblico. Tra questi ricordiamo Mara Venier, Flavia Vento, Carmen Di Pietro, Tina Cipollari e Jovanotti (previsto nell’ultimo appuntamento dell’anno). E, a parte, va ovviamente segnalata l’intervista “monca” a Teo Mammucari. Il conduttore e comico è finito nell’occhio del ciclone mediatico per aver abbandonato il programma dopo circa 15 minuti di (faticosa) registrazione. Insofferente al “Lei” che la conduttrice gli rivolgeva (come da prassi, per tutti) e a certe dichiarazioni che lui non ricordava o trovava fuori luogo, si è poi alzato e ha deciso di mettere la parole fine alla sua partecipazione. Tutto questo dopo essersi proposto già in passato per essere ospite senza però aver mai ottenuto l’approvazione da parte della presentatrice. Quest’anno l’Ok è arrivato ma il tutto si è risolto con una polemica e una serie di feroci critiche apparse sui social.

E sono proprio anche i social il punto forte di questo successo. Ogni settimana è uno dei programmi più discussi e chiacchierati, tra video che diventato virali e meme che vengono condivisi su più profili e via Whatsapp. L’ironia, le risposte imprevedibili, le espressioni facciali della stessa Fagnani hanno contribuito a rendere Belve un appuntamento imperdibile per i fan.

Gli ingredienti vincenti di “Belve”

La struttura del format è semplice. Dopo il consueto “Che belva si sente?”, l’ospite si ritrova a ripercorrere e commentare alcune dichiarazioni fatte nel passato, per capire se ancora si riconosce in quello che aveva raccontato o per replicare a eventuali critiche da parte della stampa o del pubblico. Un modo per mettersi a nudo di fronte a momenti difficili attraversati o polemiche che hanno accompagnato la carriera dell’ospite in studio.

Se la scelta dell’ospite (e la sua disponibilità a mettersi in gioco) è l’elemento chiave, anche l’interazione con la conduttrice è ormai diventato un marchio di fabbrica del programma. Risatine, sguardi dubbiosi e perplessi spesso accompagnano il momento dell’intervista. E su X arrivano i commenti dei telespettatori tra retweet e likes. Un doppio modo di fruire del programma che rende la visione una sorta di salotto multimediale, tra web e piccolo schermo.

Inizialmente “Belve” andò in onda sul NOVE, in seconda serata, a partire dal 2018. Poi, dopo quattro edizioni, arrivò il passaggio su Rai 2 ma mantenendo sempre quella originaria fascia di messa in onda. Così avvenne fino all’autunno del 2022. Poi in inverno/primavera 2023 la decisione di promuovere il programma in prima serata. Da un’iniziale media del 7%, “Belve” si è spinto fino a raggiungere l’11 per cento, confermandosi una scommessa vinta. Dopo lo stop di metà dicembre, sono previste nuove puntate nella prima metà del 2025. Ovviamente ancora bocche cucite sui nomi degli intervistati...