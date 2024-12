Teo Mammuccari travolto dalla bufera social dopo ‘Belve’. L’ex moglie: “Cade la maschera”

Roma, 11 dicembre 2024 – Che quei cinque minuti di intervista interrotta di Teo Mammuccari a ‘Belve’ avrebbero alzato un polverone si poteva immaginare. Francesca Fagnani e la sua squadra, decidendo di mandare in onda quello spezzone in cui il conduttore in una manciata di minuti si alza e se ne va, hanno scatenato il finimondo sui social tra commenti e meme. Fra i tanti utenti che hanno criticato il comportamento dello showman, non sono passate inosservate le parole dell'ex moglie di Mammucari, la modella brasiliana Thais Souza Wiggers, che sulle storie di Instagram ha scritto: "Tempo al tempo, prima o poi la maschera cade". E anche il mondo dello spettacolo non è rimasto a guardare. Per la cantante Noemi - grande amica di Francesca Fagnani - la reazione del comico-conduttore è stata semplicemente ''incommentabile'' mentre il rapper Frankie hi-nrg mc ha aggiunto un pizzico di sarcasmo al dibattito social: ''Mammuccari lo ha già detto che lavora e che è un professionista nel proprio lavoro? Nell'ultimo minuto intendo…''.

I fan del programma non hanno apprezzato il comportamento di Mammucari. Un utente ironicamente si è chiesto: ''Ma Mammucari pensava di essere a Buona Domenica?'', riferendosi al celebre programma televisivo noto per il suo tono leggero e distensivo, in netto contrasto con lo stile più diretto e talvolta provocatorio di 'Belve'.

E c’è chi ha preannunciato un triste destino. “La figura di melma di #Mammuccari a #Belve passerà a Blob per i prossimi quindici millenni”.

La figura di melma di #Mammuccari a #Belve passerà a Blob per i prossimi quattordici millenni! pic.twitter.com/CzMGOAUGvM — Enzo Cherici (@EnzoCherici) December 10, 2024

Tra le reazioni, non sono mancati commenti di lode per la compostezza della conduttrice Francesca Fagnani: ''Sei stata perfetta''. E ancora: ''Dopo questa intervista dovrebbero dare alla Fagnani il premio Nobel della pace e per la calma'', ha twittato un altro utente. Anche la Fagnani, che non dimentica mai di salutare il suo pubblico sui social, questa volta ha scritto: ''Grazie amici, stasera più che mai''. Un modo per riconoscere il supporto ricevuto per la faticosa intervista. Mammucari, dal canto suo, ha provato a reagire facendo un post, intitolato "quanto amo questa donna" e allegando un video in cui faceva ascoltare alcuni vocali ricevuti dalla conduttrice, da cui si evinceva come lei lo avesse invitato al programma dopo che lui stesso si era proposto: "Teo, scusa il disturbo, ti mando un messaggio perché ci ho pensato. Siccome è un'edizione bella e tu sei giusto per 'Belve', vogliamo farla. Se ti va domattina ti faccio chiamare dalla produzione". Vocali che, poi, Mammucari ha cancellato.