“La maschera cade”. Il misterioso commento di Thais Souza Wiggers, ex compagna di Mammucari dopo l’intervista a Belve

Thais Souza Wiggers, ex compagna del noto conduttore Teo Mammucari, ha recentemente attirato l'attenzione dei media con un messaggio enigmatico pubblicato sui suoi social. Questo è avvenuto il giorno dopo la messa in onda dell’ormai famosa intervista a Mammucari nel programma "Belve", condotto da Francesca Fagnani. Nella sua storia su Instagram, Thais ha scritto: "Tempo al tempo... prima o poi la maschera cade", accompagnando il testo con due maschere e un disegno di una pantera, simbolo della trasmissione.

Cosa avrà voluto dire con queste poche parole, è ancora avvolto dal mistero. Una frecciatina per il suo ex? Una dimostrazione di solidarietà per Mammucari (che ha accusato la Fagnani di essere una persona diversa durante le interviste)?

Solo lei può saperlo.

Chi è Thais Souza Wiggers?

Thais Souza Wiggers è una modella e showgirl brasiliana, nota per essere stata una delle "veline" nel programma "Striscia la Notizia" accanto a Melissa Satta. La sua carriera è decollata nel 2006 e, oltre a lavorare in televisione, ha anche avuto un ruolo significativo come imprenditrice e influencer. Nel 2008, Thais e Teo Mammucari hanno dato alla luce la loro figlia, Julia, ma la coppia si è separata nel 2009 dopo tre anni di relazione. Nonostante la separazione, Thais e Teo hanno mantenuto un buon rapporto per il bene della loro figlia.

Il profilo Instagram ufficiale di Thais Wiggers

Le dichiarazioni di Thais

Il messaggio criptico di Thais sembra riferirsi alle recenti polemiche che hanno circondato Mammucari dopo l'intervista a "Belve", dove il conduttore ha abbandonato lo studio in modo clamoroso. Questo comportamento ha suscitato numerosi commenti sui social media, con molti utenti che hanno criticato la sua reazione. Il post di Thais potrebbe essere interpretato come una frecciata all'ex compagno, suggerendo che le verità nascoste emergono sempre.

La separazione e le conseguenze emotive

Teo Mammucari e Thais Wiggers si sono separati nel 2009, dopo tre anni di relazione, quando la loro figlia Julia era ancora molto piccola. La rottura ha avuto un impatto significativo su entrambi, in particolare su Mammucari, che ha rivelato di aver affrontato un periodo di grande sofferenza. In diverse interviste, ha confessato di essere andato in terapia per cinque anni per superare il dolore della separazione e la lontananza dalla figlia, che all'epoca viveva in Brasile con Thais

La distanza dalla figlia

Dopo la separazione, Thais ha portato Julia in Brasile, il che ha reso difficile per Mammucari mantenere un rapporto costante con la figlia. Questo allontanamento ha acuito il suo senso di fragilità e vulnerabilità come padre. Mammucari ha dichiarato: "All’inizio è stato difficilissimo... Sono fragile perché ho sempre paura di non darle il giusto"

Ritorni di fiamma e ambiguità

Nel dicembre 2022, una foto condivisa da Thais sui social media, in cui appariva con Mammucari e Julia durante una cena, ha riacceso le speculazioni su un possibile ritorno di fiamma tra i due. Il post conteneva la didascalia "Soprattutto, famiglia", accompagnata da un cuore rosso, suscitando reazioni contrastanti tra i fan: alcuni speravano in una riconciliazione, mentre altri vedevano semplicemente un gesto amichevole per il bene della figlia

Dichiarazioni pubbliche

Mammucari ha parlato del loro rapporto in diverse interviste, descrivendolo come "un rapporto da genitori" piuttosto che una vera e propria amicizia. Ha affermato: "Non siamo mai stati realmente uniti... Le separazioni servono". Queste dichiarazioni hanno contribuito a delineare un quadro complesso della loro relazione post-separazione.

Thais Souza Wiggers continua a essere una figura di spicco nel panorama dello spettacolo italiano e le sue recenti dichiarazioni alimentano l'interesse del pubblico nei confronti della sua vita privata e professionale. Con un passato ricco di successi e una presenza costante sui social media, Thais rimane un personaggio affascinante da seguire.