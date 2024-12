Teo Mammucari e quella lite furibonda con Mara Venier

Roma, 12 dicembre 2024 – Non si placa sui social l’onda lunga delle polemiche seguite al caso Mammucari. Dopo che il conduttore ha lasciato lo studio di Belve in polemica con la conduttrice Francesca Fagnani, i social non hanno risparmiato commenti. Su tutti quello sibillino dell'ex moglie, la modella brasiliana Thais Souza Wiggers, che sulle storie di Instagram ha scritto: "Tempo al tempo, prima o poi la maschera cade".

Teo Mammucari e Mara Venier

Tra meme e ironia graffiante, sui social si sprecano i commenti contro Mammucari. E c’è chi ricorda che il conduttore non è nuovo ad atteggiamenti del genere. Nel 2017, durante l’ultima puntata del programma "Tu si que vales", il conduttore riuscì a litigare con la mite Mara Venier, che uscì dallo studio dopo averlo mandato a quel paese. A Venier non era andata giù l’ennesima battuta di Mammucari dopo l’esibizione dei "Gemelli di Guidonia", tre fratelli che ironizzavano sulle canzoni dedicate alle donne.

"Mara non vede e non sente, è come le scimmie", disse scherzando Mammucari, che poi chiese ai tre concorrenti di riadattare la canzone "Laura non c’è" di Nek in "Mara non c’è". Tanto bastò per scatenare la vibrante reazione di Venier nei confronti di Mammucari: "Ma vai a fare in c… Non fai ridere, il pubblico non ti ama quando continui a offendermi. C’è un limite a tutto".

Inutile il tentativo del conduttore di scusarsi e scherzarci su. Dopo aver svelato il verdetto del pubblico, Mara Venier abbandona lo studio, seguita da Maria De Filippi che riesce, almeno per i telespettatori, a comporre il diverbio tra i due e a sancire la pace Mammucari-Venier con tanto di bacio riparatore davanti alle telecamere. In quel caso bastò un pezza sul buco di una battuta infelice a comporre almeno apparentemente la situazione.

Adesso sembra invece che Mammucari sia entrato in un campo minato, tanto che le sue scuse postume (“Sono andato via perché ho temuto che Francesca Fagnani mi avrebbe fatto domande sulla mia famiglia”) non hanno sortito l’effetto sperato. E mentre non si arresta la polemica sui social, la showgirl Flavia Vento fa sapere di sentirsi “molto offesa dalla battuta di Teo Mamucari a Belve. Dicendo a Francesca Fagnani 'non sono la Vento e dunque non puoi prendermi in giro' mi ha fatto passare per quella che non sono. Perciò, o mi chiede scusa o sto valutando di agire in sede legale". Lo ha detto Vento durante la puntata di Storie di donne al bivio che andrà in onda mercoledì 18 dicembre alle 23.30 su Rai 2. "Perché ha fatto questo Teo? Io credo – ipotizza la showgirl – che ce l'abbia con me dai tempi in cui lavoravamo insieme in tv, perché lui mi corteggiava e a me non è mai piaciuto". E poco importa che si tratti di un’altra infelice battuta o di altro. Di certo l’abbandono dello studio di Belve sembra aver sortito un effetto domino sul popolare conduttore di cui ancora non si intravede la fine.