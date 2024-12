Taylor Mega a Belve ci prova con la Fagnani: “Sei il tipo di donna che mi piace”

Nella puntata del 17 dicembre 2024 di “Belve”, il programma condotto da Francesca Fagnani, Taylor Mega ha catturato l'attenzione del pubblico con una serie di rivelazioni personali e provocazioni, tra cui alcune avances rivolte alla stessa conduttrice. L'influencer, nota per la sua schiettezza e il suo passato turbolento, ha affrontato temi delicati e controversi, rendendo l'intervista un momento memorabile della stagione.

Avances e provocazioni

Durante l'intervista, Taylor non ha esitato a esprimere il suo interesse per le donne, dichiarando: "Le donne mi piacciono molto, ma non sono lesbica". In un momento audace, ha fatto delle avances a Fagnani, dicendo: "Mi piacciono molto le donne come te. Ma tu sei etero, vero? Se ci ripensi, richiamami". Questa affermazione ha suscitato sorpresa e divertimento nel pubblico in studio.

Rivelazioni sul passato

Taylor ha anche parlato del suo passato burrascoso, rivelando di aver avuto una relazione difficile con un ex che la picchiava e di come sia ricorsa all'eroina per affrontare il dolore. Ha descritto esperienze traumatiche legate alla dipendenza, ma ha anche sottolineato il suo percorso di recupero: "Sono 13 anni che non tocco nulla". Queste confessioni hanno messo in luce la vulnerabilità dell'influencer e il suo desiderio di condividere la propria storia per ispirare altri.

Taylor Mega durante il programma televisivo Rai, Belve, condotto da Francesca Fagnani

In merito alla sua vita sentimentale, ha affrontato il gossip riguardante il suo presunto flirt con Fedez, affermando: "Con Chiara Ferragni erano già al capolinea,non sono una sfasciafamiglie". Ha anche commentato la recente rivalità musicale tra Fedez e Tony Effe, dicendo: "Ho partecipato al dissing tra Fedez e Tony Effe perché dovevo vendicarmi diony Effe che mi aveva definito come una poco di buono. Da buona scorpione dovevo togliermi il mio sassolino dalla scarpa ". E parlando della “reunion” dei due cantanti a Sanremo ha concluso: “Siamo alla frutta: uno fa belle canzoni ma l’altro non sa cantare".

Altri ospiti della puntata

La puntata di “Belve”del 17 dicembre, l’ultima di questa stagione, oltre a Taylor mega prevede poi la presenza di Jovanotti, che parlerà della sua carriera e delle sfide personali e del giornalista Vittorio Feltri, che condividerà le sue opinioni provocatorie su vari temi.

Una combinazione di ospiti che promette di offrire al pubblico un mix di intrattenimento e riflessione, rendendo l'ultima puntata dell'anno un evento imperdibile per gli appassionati del programma.