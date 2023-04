Chi è Francesca Fagnani, la conduttrice di ‘Belve’

Tra le giornaliste e conduttrici più amate dal pubblico e dagli utenti dei social c’è Francesca Fagnani, diventata popolare per il programma ‘Belve’ e il suo modo ironico e simpaticamente provocatorio di fare domande agli ospiti vip. “Che Belva si sente?” è ormai diventato un tormentone di successo.

Francesca Fagnani: biografia

Classe 1978, nata a Roma, Francesca Fagnani ha studiato in un percorso umanistico particolare, laureandosi in Lettere con dottorato in filologia dantesca all’Università La Sapienza di Roma. Come giornalista in Rai Francesca Fagnani ha cominciato a collaborare a partire dal 2001.

Gli esordi di Francesca Fagnani in Rai

Francesca Fagnani si trovava proprio nella Grande Mela quando l’11 settembre 2001 sono crollate le Torri Gemelle in un attentato terroristico. Sembra sia stata quella l’occasione che ha dato inizio alla collaborazione di Fagnani con la Rai e le ha permesso di scoprire e mettere a frutto la sua passione per il giornalismo. Rientrata nella Capitale, Fagnani ha fatto un’altra esperienza importante, quella ad ‘Annozero’, programma di Giovanni Minoli e Michele Santoro.

Francesca Fagnani: carcere minorile

Una delle prime trasmissioni di Francesca Fagnani si intitolava ‘Il prezzo’: lì la giornalista intervistava ragazzi che stavano scontando una pena detentiva in carcere minorile a causa di reati legati alla criminalità organizzata. È un tema che sta tutt’ora molto a cuore a Fagnani, che ha incentrato il suo monologo di co-conduttrice di Sanremo 2023 su quell’argomento. Nel frattempo, all’epoca, la giornalista scriveva anche per il quotidiano ‘la Repubblica’.

Francesca Fagnani: il successo di ‘Belve’

Dal 2018 Francesca Fagnani scrive e conduce il programma ‘Belve’, andato in onda prima sul canale Nove, per tre stagioni, poi su Rai 2 dal 2021. L’abbiamo vista anche come opinionista a ‘Quarta Repubblica’ su Rete 4 e ‘Non è l’Arena’ su La7. Nell’autunno 2021 ha affiancato Nicola Savino alla conduzione de ‘Le Iene’ per una puntata. Nel 2022 ha sostituito temporaneamente Geppi Cucciari in radio a ‘Un giorno da pecora’. A febbraio 2023, come già ricordato, è salita sul palco dell’Ariston per una serata accanto ad Amadeus e a Gianni Morandi. Poco dopo è ripartita la nuova edizione di ‘Belve’, conclusasi con successo a marzo 2023.

Francesca Fagnani: vita privata con Enrico Mentana

Che cosa si sa del privato della giornalista e conduttrice romana? Da dieci anni Francesca Fagnani è legata al direttore del ‘Tg di La7’, Enrico Mentana. La coppia vive a Roma con due Cavalier King, Nina e Bice. Quando le è stato chiesto "che belva si sente?”, citando la sua domanda rompighiaccio della sua trasmissione di successo, la giornalista ha risposto un Jack russell, simpatico e irrequieto. Fagnani e Mentana hanno intrapreso la loro storia dopo che Mentana si è separato dall’ex moglie, la modella e attrice Michela Rocco di Torrepadula (Miss Italia 1987), dalla quale ha avuto due figli, Giulio e Vittoria. In precedenza Mentana era già diventato padre con Stefano, suo primogenito, nato dalla relazione con Fulvia di Giulio, e Alice, avuta con Letizia Lorenzini Delmilani.