‘And Just Like That 3’: Kim Cattrall tornerà nella serie?

“And Just Like That” è pronto a tornare. Carrie (Sarah Jessica Parker), Miranda (Cynthia Nixon) e Charlotte (Kristin Davis) saranno nuovamente protagoniste degli episodi della terza stagione, dopo la conferma avvenuta l’estate scorsa. Nell’ultima puntata andata in onda, abbiamo anche assistito al tanto atteso e chiacchierato cameo di Kim Cattrall nei panni dell’indimenticabile Samantha Jones. Ma tornerà anche nella terza stagione?

Anticipazioni su ‘And Just Like That 3’ (e lo sperato ritorno di Samantha Jones)

Il pubblico è rimasto legato alle protagoniste di “Sex and the city” e sta seguendo le nuove avventure. Carrie sembra avere un'altra possibilità con Aidan Shaw (John Corbett), Miranda continuerà a esplorare la sua sessualità, senza Che Diaz (Sara Ramirez), e Charlotte sta cercando di espandersi oltre i confini della maternità. Il lieto fine di Carrie ed Aidan sembra però lontano. L’uomo si è presentato al termine della sua ultima cena nel monolocale che è stato teatro di tutti gli episodi e della sua vita nella serie tv. Carrie, a sorpresa, ha deciso di venderlo per ricominciare una vita insieme ad Aidan, in un’altra casa a New York. Ma l’uomo le chiede di aspettarlo per 5 anni, essendo impegnato a seguire il figlio adolescente, in piena età di ribellione.

Grande assente alla cena è stata Samantha che, però, è apparsa in un breve cameo, chiamando Carrie e scusandosi per non poter essere presente a causa di un volo cancellato. Una soluzione per far felici i fan che la vorrebbero nuovamente nel cast ma una conferma a non voler più far parte del progetto dopo i dissidi sul set con Sarah Jessica Parker. La telefonata poteva essere un indizio sul suo cambio di idea? No, Samantha Jones non raggiungerà le sue amiche nella terza stagione di “And Just Like That”. L’attrice vuole restare sempre estranea al progetto e non sarà nuovamente insieme a Carrie, Charlotte e Miranda nelle avventure della terza stagione della serie tv. Una decisione prevedibile, visto le numerose interviste nelle quali aveva sottolineato il clima “tossico” con le ex colleghe. Prima della nascita del seguito di “Sex and the city” si era paventata l’idea di un terzo capitolo del film ma la Cattrall ne aveva apertamente preso le distanze: “No, non fa per me, è una cosa che ho già fatto. Non mi lascerò intimidire. Quel salario è inaccettabile. Infine, non voglio trovarmi in una situazione che non mi diverte nemmeno per un momento”. Di fronte all’ipotesi di un ritorno per “And Just Like That”, qualche mese fa, con maggiore serenità e diplomazia, dichiarò”: “A questo punto della mia vita, non voglio essere sul set ed essere infelice. Voglio che sia un'esperienza appagante dal punto di vista artistico e voglio essere serena”. Non è ancora stata resa nota la data d’uscita dei nuovi episodi ma Max ha confermato il rilascio degli episodi nel 2025, molto probabilmente entro l’estate (o primavera) prossima.

Se il personaggio di Aidan Show è confermato (l’attore è stato visto al centro di alcune riprese), non ci sarà più Che Diaz, la comica non binaria che aveva fatto perdere la testa a Miranda e che l’aveva portata a porsi interrogativi sulla sua vita sentimentale e sessuale. Assente anche Karen Pittman che ha interpretato Nya Wallace nelle prime due stagioni della serie tv.