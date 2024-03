Amici, la classe del Serale: i favoriti e come saranno le squadre

Chi va al Serale di Amici? Mancano pochi giorni all'inizio della fase più calda del talent show condotto da Maria De Filippi e alcuni professori hanno mantenuto la promessa: hanno sciolto le ultime riserve in merito ai nomi degli allievi che parteciperanno al Serale.

E le sorprese non sono di certo mancate. Basti pensare che i due allievi attorno ai quali sono stati espressi i maggiori dubbi nelle ultime settimane parteciperanno alla prossima fase del programma. Parliamo di Ayle, allievo di canto, e Nicholas, concorrente della categoria danza. Entrambi saranno al Serale, anche se con modalità differenti. Ayle è stato scelto da Anna Pettinelli, professoressa con la quale ha iniziato il percorso all'interno di Amici, mentre Nicholas ha scelto di cambiare docente e quindi non andrà al Serale come allievo di Raimondo Todaro ma nella squadra di Emanuel Lo.

I posti al Serale sono 15, mentre i concorrenti attuali sono 17. Le due allieve escluse sono le due nuove entrate, ovvero le cantanti Kia e Nahaze. Per loro potrebbe essere possibile ripresentarsi nella prossima edizione del programma. La loro esclusione sarà ufficializzata nello speciale pomeridiano della domenica di Amici che andrà in onda il 10 marzo su Canale 5. La puntata è stata registrata ieri.

La classe del Serale è stata formata. Ecco gli allievi che hanno ricevuto la maglia oro:

Dustin

Gaia

Petit

Holden

Mida

Lucia

Martina

Marisol

Sofia

Nicholas

Sarah

Ayle

Kumo

Lil Jolie

Giovanni

Anche in questa edizione del talent show di Canale 5 le squadre saranno tre. Le accoppiate dei professori sono ormai quelle rodate: Alessandra Celentano-Rudy Zerbi, Emanuel Lo-Lorella Cuccarini, Raimondo Todaro-Anna Pettinelli. Come avviene ormai ad ogni edizione, anche quest'anno il programma sarà caratterizzato dalle polemiche e dai contrasti fra il duo Rudy Zerby-Alessandra Celentano da una parte e tutto il resto del programma dall'altra.

I favoriti

Chi sono i favoriti alla vittoria finale di Amici? Il Serale non è ancora cominciato, ma già tengono banco i pronostici. Chi vincerà questa edizione del talent show condotto da Maria De Filippi? Nel circuito della danza i favoritissimi sono tre: Dustin, Sofia e Marisol, con i primi due in pole positino. Nel canto è lotta a due fra Holden e Mida, con Martina che potrebbe insinuarsi.