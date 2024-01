Kia ad Amici, chi è la nuova allieva di Lorella Cuccarini

Kia è la nuova allieva di canto della squadra di Lorella Cuccarini ad Amici. Prenderebbe, in sostanza, in posto lasciato libero da Mew. Anche se le due sono molto diverse. E, soprattutto, Kia non può reggere sulle proprie spalle il peso della responsabilità di sostituire nella scuola, e nel cuore dei fan, l'allieva che sarebbe stata quasi certamente la vincitrice del circuito di canto di questa edizione.

Voce potente, padronanza del palco e conoscenza anche di un certo repertorio classico della musica leggera italiana, Kia ha affrontato di nuovo le registrazioni della puntata della domenica di Amici ma questa volta da concorrente e non più da sfidante. A inizio gennaio, infatti, la cantante sarda aveva tentato l'ingresso nella scuola di Canale 5 sfidando Martina. Il grande direttore d'orchestra Adriano Pennino le aveva fatto i complimenti, ma aveva poi scelto di far proseguire il proprio percorso all'interno del programma di Maria De Filippi a Martina.

Chi è Kia? Chiara Letizia Faedda deve compiere vent'anni ed è nata a Cagliari. In conservatorio ha imparato a suonare chitarra e pianoforte: il percorso da artista è quello che ha sempre voluto intraprendere e quello per il quale ha studiato. Ha la musica nel sangue, visto che la madre ha sempre coltivato la passione per il canto mentre il padre è stato uno dei primi dj techno e house della Sardegna.

Il suo profilo Instagram ufficiale è stato creato solo pochi giorni in vista del suo ingresso nel talent show e conta circa tremila follower, ma c'è da scommettere che entro breve i follower aumenteranno.

Kia è una delle due nuove allieve di Amici entrate nella scuola dopo l'abbandono di Mew e Matthew: l'altra è Nahaze. Che fine hanno fatto Mew e Matthew? Ancora non ci sono novità e probabilmente qualcosa in più sul loro addio filtrerà soltanto fra alcuni mesi.