Sondaggio, che nome dare al nuovo grillo scoperto in Italia? Ecco come partecipare

A Pantelleria è stata scoperta una nuova specie di grillo. L’isola è un’oasi di biodiversità e fino a poco fa c’era un grillo che friniva indisturbato, mai incontrato dall’uomo. Ma un gruppo di ricerca composto da entomologi dell’Università di Palermo e della Fondazione Edmund Mach – Centro Trasferimento Tecnologico ha intercettato uno strano canto e, seguendone le tracce, ha scovato una nuova specie animale.

Il nuovo grillo pantesco

Il grillo si trova nel Parco Nazionale dell’Isola di Pantelleria, un una zona a sud molto rocciosa e difficile da percorrere, perciò fondamentalmente poco esplorata. Il gruppo di studiosi, che si trovava nell’area per altre ricerche, ha raccolto alcuni esemplari del grillo, per poi analizzarli. Si è così capito che si tratta di una nuova specie, appartenente al genere Acheta.



Che nome per il grillo?

A quel punto è nata l’idea di dare un nome al grillo, come si fa sempre nei casi di scoperte di nuove specie, seguendo una procedura diversa rispetto a quelle standard della scienza. Ovvero coinvolgendo la popolazione con un sondaggio .

Sono stati individuati 4 nomi, da votare seguendo un link . Si tratta di nomi legati al luogo e alla natura dell’isola e dell’animale:

Si può scegliere fra Pantescus (cioè abitante di Pantelleria), Marinus (per l’habitat delle coste), Petrosus (riferimento alle rocce scoscese) e Phantasma (per la difficoltà nel vederlo)



Si può votare fino al 25 agosto e decidere il nome del nuovo grillo siciliano.