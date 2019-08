Il signor Diavolo, il film

Grazie al film 'Il signor diavolo' il regista e sceneggiatore Pupi Avati torna al genere horror, quello che ha frequentato soprattutto a inizio carriera e che gli ha consentito di realizzare l'eccellente e terrorizzante 'La casa dalle finestre che ridono' (1976). A distanza di anni da quel capolavoro, Avati conferma di non avere perso la mano e di sapere ancora creare brividi lungo la spina dorsale degli spettatori. L'appuntamento nelle sale cinematografiche italiane è fissato per giovedì 22 agosto.La vicenda è ambientata nell'Italia rurale del Veneto, nell'anno 1952, e ruota attorno alle indagini di un ispettore del Ministero, inviato sul posto per indagare su un fatto delicatissimo: l'omicidio perpetrato da un minorenne ai danni di un coetaneo nella convinzione che quest'ultimo fosse il diavolo. Il caso rischia di avere risvolti politici che nessuno vuole, a Roma, perché la madre della vittima è donna ricca e potente e c'è la possibilità che coinvolga esponenti del clero.Il regista e sceneggiatore Pupi Avati, bolognese classe 1938, gestisce il racconto con mano sicura, sfruttando l'esperienza maturata grazie a una carriera ormai cinquantennale. 'Il signor diavolo' procede per accumulo di inquietudini, tenendosi sul sottile confine che separa la superstizione dal soprannaturale e mettendo in scena un discorso profondamente pessimista sulla natura umana. Un horror, insomma, che punta a disturbare più che a spaventare.Il grosso della critica italiana ha promosso Pupi Avati a pieni voti. A motivare le recensioni positive ci sono in particolare due cose: un cast in splendida forma (su tutti Chiara Caselli, interprete della madre della vittima) e una regia che ricostruisce splendidamente l'ambiente rurale superstizioso e bigotto nel quale nasce il delitto.Inoltre, ha convinto la capacità di sfruttare la trama e il genere horror per mettere in scena un ragionamento più generale sugli esseri umani e su come agiscono nel mondo. Tanto che il parallelo con 'La casa dalle finestre che ridono' (ma anche con 'L'arcano incantatore') è spesso stato fatto per sottolineare il medesimo livello qualitativo del 'Signor diavolo'.Leggi anche: