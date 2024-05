Tra cuori e fiori. Gioielli, simbolo di amore eterno

Festa della Mamma. Un 12 maggio speciale da celebrare con un regalo esclusivo. Mabina Gioielli punta su due icone dei sentimenti: il cuore e i fiori. La collezione Love Affair, tinge il simbolo dell’amore nei colori più vibranti delle pietre sintetiche e lo circonda di zirconi bianchi per impreziosire collane, orecchini a lobo, monachelle e anelli in argento 925, placcati oro rosa o giallo e perfino smaltati in nero o in tonalità pastello. Must have, il bracciale tennis di zirconi con un cuore centrale.

La collezione Fior Fiore, invece, propone gioielli in argento 925 (anche placcati in oro giallo) arricchiti da zirconi bianchi o multicolor che disegnano eleganti corolle. Declinata in orecchini a lobo, pendenti, anelli regolabili, collier, bracciali e tennis, è disponibile anche come linea Junior. Per chi vuole un gioiello super personalizzato, c’è By You Collection di Kidult. Si parte dalla scelta del gioiello portante – un bracciale, una collana, un paio di orecchini o un anello in acciaio 316L, oppure un chocker o un bracciale skinny in microfibra con finitura in camoscio o ancora un bracciale di perle conchiglia o di agata – cui aggiungere i charm, ovvero centinaia di simboli, citazioni, pietre colorate e lettere dell’alfabeto.

Un gioiello è un evergreen, ma se la mamma è super attiva, il regalo perfetto è EnergyFit Smartwatch. A caratterizzarlo infatti, funzionalità avanzate per il benessere psicofisico, dal monitorare la frequenza cardiaca, la pressione sanguigna, l’ossigenazione del sangue, i passi e le calorie bruciate all’analisi del sonno. Compatibile con i sistemi operativi Android e iOS, permette di rispondere alle chiamate direttamente da polso, di gestire i contatti con un semplice tap e di scegliere tra una ampia selezione di workout. Quattro i modelli - ST20 Amoled, ST10, SQ20 Amoled, SQ10 - ulteriormente personalizzabili scaricando l’app Energy Fit.

Marina Santin