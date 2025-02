Si apre ’Identità golose’. Un mondo tutto da scoprire

di Raffaella ParisiEdizione speciale per festeggiare i vent’anni dell’eccellenza enogastronomica, ’Identità golose’ all’Allianz MiCo North Wing da domani a lunedì 24 febbraio con il primo Congresso internazionale di alta cucina, pasticceria, mixology, hôtellerie e servizio di sala. ’Identità Golose’ nasce nel 2005 come il primo congresso italiano di cucina d’autore, ideato da Paolo Marchi, da ormai quindici anni, con l’organizzazione di MAGENTABureau, ospita i più grandi professionisti della cucina e della pasticceria, italiani e internazionali.

Nuova sede, nuovo logo per la kermesse di quest’anno dal tema ’Identità Future: 20 anni di nuove idee in cucina’ con un ricco programma con oltre 155 relatori e più di 80 masterclass distribuite in 13 aree tematiche con la partecipazione di ospiti italiani e internazionali, dell’enogastronomia e della comunicazione. Le nuove aree tematiche si aggiungono alle più tradizionali, tra cui Identità di pasta, di formaggio, di farina, di pizza, di pesce, di lievitati, bar experience, identità inclusive, vegetali, bollicine del mondo, speciale ospitalità e golosi di identità. Tra le principali novità di quest’anno, il salone vino e bollicine, un’area espositiva dedicata al mondo enologico in grado di accogliere una selezione di cantine italiane e internazionali con particolare attenzione all’eccellenza, all’identità territoriale e all’apertura verso i giovani e il futuro, in linea con il tema dell’edizione 2025. Non mancherà, inoltre la presentazione della quarta edizione di bollicine del mondo, il progetto firmato da Paolo Marchi e Cinzia Benzi dedicato alla migliore produzione spumantistica internazionale.

Grande spazio è dedicato anche al mondo della mixology con la bar experience di Identità Cocktail, la prima esperienza immersiva dedicata alla miscelazione che racconta la miscelazione del futuro ospitando bar e bartender di caratura internazionale come Rodrigo Urraca e Marco Di Batista (Handshake Speakeasy, Città del Messico, n°1 The World’s 50 Best Bars 2024), Fabio Benjamin Cavagna (1930 Cocktail Bar, Milano, n°50 The World’s 50 Best Bars) e molti altri. Anche l’area dedicata all’ospitalità si arricchisce ulteriormente con la nascita del Cluster Hôtellerie, uno spazio che riunirà brand alberghieri, destinazioni e fornitori del mondo dell’hospitality. Spazio a incontri sulla sartorialità delle esperienze in hotel per creare ricordi indelebili e poi un panel – speciale ospitalità – esplorerà i trend futuri del settore affrontando temi come sostenibilità, enoturismo, AI, inclusione e design.