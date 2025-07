Chi sono i figli di Ozzy Osbourne esclusi dal messaggio d’addio. Gelo in famiglia

Birmingham, 23 luglio 2025 – C’è maretta all’interno della famiglia di Ozzy Osbourne? Sembrerebbe di sì. La leggenda del rock scomparsa ieri all’età di 76 anni ha avuto sei figli, ma nell’addio ufficiale ne sono menzionati soltanto quattro. Quale potrebbe essere il motivo di questa differenza? C’è chi parla di gelo all’interno della famiglia.

Il frontman dei Black Sabbath, infatti, è mancato "circondato dall'amore insieme ai figli Jack, Kelly, Aimee e Louis, oltre alla moglie Sharon”. Eppure l’esistenza di Jessica ed Elliot come altri due figli di Ozzy Osbourne è stata ufficializzata tempo fa. Se di Elliot non si sa molto, di Jessica qualche dettaglio in più era stato lo stesso rocker a renderlo pubblico.

Ozzy Osbourne con la figlia Kelly (a sinistra) e la moglie Sharon in una foto d'archivio (Ansa)

Basti pensare che è stata citata in un episodio degli ‘Osbournes’, la serie che racconta proprio la vita quotidiana e gli intrecci della famiglia di Sharon e Ozzy. Nella puntata dal titolo ‘Smells like teen spirits’, infatti, il frontman dei Black Sabbath ha parlato di lei raccontando di essere diventato nonno per la prima volta proprio perché Jessica aveva avuto una bambina.

Ma quindi di chi sono figli Jessica ed Elliot? La madre di entrambi è Thelma Riley, la prima moglie di Ozzy Osbourne. Ozzy Osbourne si era sposato con lei nel 1971, il loro matrimonio era durato fino al 1982 e dalla loro unione sono nati Jessica e Louis. Thelma Riley aveva invece avuto Elliot da una relazione precedente e Ozzy ha poi deciso di adottarlo quando aveva cinque anni. Tanto Jessica quanto Elliot sono quindi figli della leggenda del rock a tutti gli effetti, esattamente come gli altri quattro.

Rimane però adesso da capire la motivazione per la quale i loro due nomi non sono comparsi nell’annuncio ufficiale dell’addio della famiglia a Ozzy Osbourne. Anche perché, va sottolineato, Louis e Jessica sono fratelli di sangue. Eppure solo il primo è stato citato nell’omaggio al padre.

L’assenza dei nomi di due dei sei figli della rockstar dal messaggio familiare di addio ha fatto molto rumore tanto che le teorie sui media internazionali sono molteplici. E tutte stigmatizzano il silenzio di Elliot e Jessica in merito. Un silenzio comprensibile, all’indomani della scomparsa del loro padre.