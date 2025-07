Mostra 82: com’è italiana Venezia. Tra i superdivi e un mondo di orrori

BertuccioliI titoli italiani abbondano nella 82ª edizione della Mostra del Cinema di Venezia, in programma al Lido dal 27 agosto al 6 settembre e presentata ieri dal direttore Alberto Barbera, insieme al presidente della Biennale, Pietrangelo Buttafuoco. Cinque i film in concorso, su un totale di 21: La Grazia di Paolo Sorrentino, con Toni Servillo e Anna Ferzetti, cui va l’onore dell’apertura e di cui Barbera si limita a dire che "in questo film, sorprendente, Sorrentino abbandona i suoi barocchismi, le ricercatezze formali e ritrova l’asciuttezza degli inizi, de Le conseguenze dell’amore". Gli altri in concorso sono Elisa di Leonardo Di Costanzo, con Barbara Ronchi, storia vera di un’assassina, ispirato al saggio Io volevo ucciderla dei criminologi Adolfo Ceretti e Lorenzo Natali; Duse di Pietro Marcello, con Valeria Bruni Tedeschi nel ruolo della grande attrice teatrale della quale vengono ripercorsi gli ultimi anni di vita, utilizzando anche dei materiali d’archivio sull’Italia di quegli anni; Sotto le nuvole di Gianfranco Rosi, un documentario in bianco e nero su una Napoli dai tanti volti, osservati e filmati nel corso di tre anni e Un film fatto per Bene, in cui Franco Maresco parla di Carmelo Bene ma molto anche di sé, autore anche di un omaggio al critico cinematografico Goffredo Fofi di recente scomparso, ricordato ieri in apertura della conferenza stampa con la proiezione di alcuni frammenti del doc a cui Maresco sta ancora lavorando.

Ma in questa edizione in cui le opere italiane sono presenti numerose in ogni sezione, sul tappeto rosso sfileranno anche numerose star straniere a cominciare da Julia Roberts, per la prima volta al Lido, protagonista del film di Luca Guadagnino After the Hunt: dopo la caccia, presente fuori concorso."Sono arrivati tantissimi film italiani, 173, e tra questi – spiega Barbera – abbiamo scelto quelli che ci sono sembrati più riusciti. Abbiamo selezionato maestri già affermati ma mi sarebbe piaciuto trovare anche esordi sorprendenti, purtroppo non è stato così. Sono mancate opere prime che facciano sperare in una nuova generazione di autori". E ancora ha sottolineato: "In Italia si continua a produrre tantissimo ma la quantità non necessariamente produce qualità. Lo scorso anno – ricorda Barbera – 140 film non hanno avuto alcun tipo di uscita, né nelle sale né su piattaforme. È un dato paradossale su cui bisogna riflettere. Forse molti sono piccoli film con scarsa capacità di incuriosire il pubblico. Negli ultimi anni abbiamo assistito a una crescita esponenziale del numero di prodotti non pari alla capacità di una loro distribuzione". E sottolinea anche la carenza di creatività da parte degli autori. "La maggior parte dei film – ricorda - prendono spunto da fatti reali, di cronaca o da un romanzo. Il grande cinema del passato, come quello italiano degli anni Sessanta, aveva sceneggiatori straordinari che scrivevano storie originali. Uno dei problemi del cinema, oggi è che manca questo tipo di professionalità".

Spiega che "è la mostruosità, sia in senso metaforico sia reale, il filo rosso della Mostra": dal Frankestein di Guillermo del Toro, ai dittatori di ieri e di oggi, da Mussolini a Gheddafi a Putin, impersonato da Jude Law nel Mago del Cremlino che Olivier Assayas ha tratto dal romanzo omonimo di Giuliano da Empoli e cosceneggiato con Emmanuel Carrère. E ancora "le mostruosità delle guerre a cui assistiamo oggi impotenti, dall’Ucraina fino a Gaza", e quasi si commuove parlando di The voice of Hind Rajab, in cui la regista tunisina Kaouther Ben Hania ha utilizzato la registrazione della vera, angosciante conversazione tra la piccola Hind, 5 anni, intrappolata a Gaza, che – prima di essere uccisa dall’esercito israeliano insieme ad altri sei membri della sua famiglia e due paramedici accorsi in suo aiuto– implorava aiuto ai volontari della Luna Rossa. In tema anche il film con cui torna a Venezia Kathryn Bigelow, A house of dynamite, con Idris Elba, sulla minaccia atomica e le paure che genera.

Tornano a lavorare insieme per la quarta volta (dopo La favorita, Povere creature!, Kinds of Kindness) il regista greco Yorgos Lanthimos e Emma Stone per Bugonia, remake di un film coreano del 2003, "sorta di commedia fantascientifica", spiega Barbera. Jim Jarmusch in Father Mother Sister Brother sfoggia un cast di star, da Cate Blanchett a Charlotte Rampling, da Adam Driver a Tom Waits. Con L’étranger François Ozon sfida il confronto con il film che già Visconti trasse dal romanzo di Albert Camus: a colori quello, con Marcello Mastroianni, in bianco e nero questo di Ozon, protagonista Benjamin Voisin. Con il film di Noah Baumbach Jay Kelly sbarcherà a Venezia, con Adam Sandler e Laura Dern, anche il sempre fascinoso George Clooney.

Ancora in tema di divi attesi in gara in laguna, i bellissimi giovani protagonisti, con Oscar Isaac, di Frankenstein, Jacob Elordi e Mia Goth; Amanda Seyfried, con The Testament of Ann Lee; Dwayne Johnson ed Emily Blunt per The Smashing Machine e Léa Seydoux per Silent Friend. Fuori concorso: ancora Oscar Isaac e poi Gal Gadot, Gerard Butler, Al Pacino, John Malkovich, Martin Scorsese, Jason Momoa, Franco Nero, Sabrina Impacciatore, nel cast di In The Hand of Dante – , un viaggio nel tempo alla ricerca del manoscritto originale della Divina Commedia, – di Julian Schnabel e il bis di Pacino in Dead Man’s Wire di Gus Van Sant.