Ferragnez, il divorzio adesso è ufficiale

La coppia italiana più seguita di sempre sui social, grazie anche a un fastoso matrimonio celebrato nel 2018 in Sicilia, non esiste più anche dal punto di vista legale. Tra Fedez e Chiara Ferragni è ufficialmente finita. Fonti vicine agli ex coniugi hanno confermato ieri che il Tribunale di Milano ha emesso la sentenza di divorzio congiunto. Fedez, assistito dagli avvocati Pompilia Rossi, Alessandro Simeone e Andrea Pietrolucci, e Ferragni, assistita dall’avvocata Daniela Missaglia, hanno siglato l’accordo secondo cui i figli sono affidati a entrambi con frequentazione quasi paritetica. Non è previsto alcun assegno di mantenimento per i bimbi, né assegno per l’influencer. Le spese scolastiche e sanitarie per i bambini sono invece a carico di Fedez.

L’accordo è stato ritenuto adeguato dal Tribunale. L’epilogo, sebbene triste per i fan del rapper e dell’influencer, era ormai scontato, come si era capito nel dicembre scorso, quando il Tribunale di Milano aveva pronunciato la separazione ufficiale tra Fedez e Chiara Ferragni.