Pamela Anderson e Liam Neeson: complicità sul red carpet

Pamela Anderson e Liam Neeson sembrano non riuscire a staccarsi l’uno dall’altra. Sul red carpet della première del reboot de ‘La pallottola spuntata’ (The naked gun), i due attori sono apparsi visibilmente affiatati, tra sguardi complici, sorrisi e tenerezze che hanno riacceso le voci su una possibile relazione amorosa. Ma procediamo con ordine.

Insieme per il reboot de ‘Una pallottola spuntata’

L’attesa pellicola, in uscita il primo agosto prossimo, rappresenta un rilancio della storica saga comica ‘Una pallottola spuntata (The Naked Gun), con Neeson nel ruolo dell’iconico detective Frank Drebin Jr., figlio del celebre personaggio interpretato da Leslie Nielsen negli anni ’80 e ’90. In questo nuovo capitolo, Anderson interpreta Beth, una cantante di nightclub determinata a scoprire la verità sulla morte del fratello, in un mix di comicità e mistero.

Liam Neeson “follemente innamorato” di Pamela Anderson

Come si diceva, più del film, è il legame tra i due protagonisti a far discutere. Le prime voci di un flirt sono emerse quando Neeson ha dichiarato di essere “follemente innamorato” della ex star di Baywatch. “È fantastica da avere sul set. Zero ego, sempre pronta al lavoro, divertente e professionale. Sarà strepitosa nel film,” ha raccontato l’attore a People. Da parte sua, Anderson ha ricambiato i complimenti con ironia e ammirazione: “È un tipo davvero buffo. A volte si comporta come un ragazzino,” ha detto. “Lui viene dal teatro, da Schindler’s List e da più di cento film. Io invece sono partita dalla TV, poi la mia vita privata ha un po’ oscurato la carriera. Ma ora condividere questa esperienza con lui è un onore.”

La triologia originale di un cult della comicità

La trilogia de Una pallottola spuntata è un cult della comicità demenziale americana, diretta da David Zucker e interpretata dal mitico Leslie Nielsen (scoparso nel 2010) nei panni dell’improbabile tenente Frank Drebin. I tre film, usciti tra il 1988 e il 1994, prendono spunto dalla serie TV Police Squad! e ne esaltano l’umorismo e i giochi di parole surreali. Il primo film, Una pallottola spuntata, parodia i film polizieschi con gag esilaranti e una comicità visiva irresistibile. Il secondo, Una pallottola spuntata 2½, prende di mira la politica energetica e mantiene alto il ritmo comico. Il terzo, 33⅓: L’insulto finale, ironizza sul mondo dello spettacolo e chiude in bellezza con un assalto agli Oscar.

Una ‘difficile eredità’ per Neeson

La trilogia è rimasta celebre per il suo stile nonsense, battute fulminanti e una satira tagliente. Nielsen, con la sua faccia seria in mezzo all’assurdo, ha creato un personaggio indimenticabile. Sarà quindi difficile ripetere un successo simile e, soprattutto, non far storcerce il naso ai tanti fan. Impresa difficile per Neeson che dovrà vedersela con un mostro sacro della comicità come Nielsen. Ci riuscirà? Lo scopriremo molto presto.