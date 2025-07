Gianna Nannini non si ferma: frattura al radio sul palco, ma il tour va avanti

Roma, 23 luglio 2025 - Gianna Nannini si conferma una vera rocker e, nonostante una frattura al radio, non ferma il suo tour. La cantante 71enne ha riportato la frattura durante l'esplosivo concerto tenuto due giorni fa, il 21 luglio, al Rheingau Musik Festival di Wiesbaden. Incontenibile sul palco, davanti all'ennesimo sold out, la rocker senese non si è risparmiata e durante lo show, nel pieno dell'esibizione, ha urtato violentemente il braccio, procurandosi una frattura al radio.

Gianna Nannini in tour

Gesso? Stop al tour? Ma neanche a parlarne, la Nannini tira dritto e con un inevitabile tutore, e meno movimenti e acrobazie sul palco, continuerà a portare in Europa il suo 'Sei nell'anima - Festival European Leg 2025'.

La cantante, dopo le tappe di Regensburg, Vaduz, Lauchheim, Freiburg, Füssen, St. Wendel, Ebern e Weimar, ora tornerà verso l'Italia e la Svizzera con concerti a Lanciano, Santa Margherita di Pula, Macerata, Apricena, Ostuni, Roccella Jonica, Catania, Palermo, Arbon e Spiez.

A settembre il gran finale con due date evento: alla Reggia di Caserta il 17 settembre e all'Arena di Verona il 21 settembre (data già sold out).