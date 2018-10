"E se la tua storia si fondasse sulla menzogna?": sono le parole che compaiono in sovrimpressione sulle immagini del teaser trailer di '1983', la prima serie TV polacca di Netflix. Ecco tutto quello che sappiamo a riguardo.Siamo nell'anno 2003, in una Polonia che ha conosciuto prosperità e pace. Uno studente idealista e un detective caduto in disgrazia scoprono però che questa è solo una facciata e che in realtà la verità è molto diversa. Vent'anni prima, nel 1983, un misterioso attacco terroristico ha modificato il corso della storia così come lo conosciamo, impedendo la caduta della cortina di ferro e dell'Unione Sovietica e lasciando la Polonia soggetta a uno stato di polizia.Ora, nel 2003, i leader del regime sono pronti ad attuare un piano segreto che rischia di coinvolgere il mondo intero. Ma la scoperta dello studente e del detective ha le carte in regola per avviare una rivoluzione, sempre che i detentori del potere non la schiaccino preventivamente.I toni sono piuttosto cupi, ma non facciamoci ingannare: Netflix considera '1983' una serie che può essere vista da spettatori di tutte le età, escluse ovviamente le più piccole.Gli otto episodi che compongono '1983' sono scritti dall'esordiente Joshua Long e fra i registi compare anche il nome di Agnieszka Holland, famosa grazie al film 'Europa Europa', che le ha procurato una nomination per la migliore sceneggiatura non originale. Il cast è composto da attrici e attori polacchi e le riprese si sono svolte a Varsavia, Breslavia, Lublino e nella Slesia.Insomma, come nel caso della serie spagnola 'La casa di carta', della tedesca 'Dark' o del film italiano 'Rimetti a noi i nostri debiti', l'obiettivo di Netflix è quello di realizzare un prodotto spiccatamente regionale, ma con le potenzialità per piacere agli abbonati di tutto il mondo. Il 30 novembre, giorno della pubblicazione di '1983' scopriremo se sarà così.Leggi anche: