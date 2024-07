Shannen Doherty ha firmato il divorzio il giorno prima di morire

Los Angeles, 16 luglio 2024 – Shannen Doherty ha divorziato il giorno prima di morire. Una rottura consensuale stando ai documenti ottenuti dalla rivista People, la stessa che ha dato la notizia della morte dell’attrice, avvenuta sabato 13 luglio. L’ex star di Beverly Hills 90210, deceduta a 53 anni per le conseguenze di un cancro al seno, ha accettato uno “scioglimento senza contestazioni” del matrimonio con il fotografo Kurt Iswarienko, sposato nell’ottobre del 2011. Nell’atto formale si specifica che i due ex coniugi hanno “concluso insieme la procedura di divorzio fuori dal tribunale”.

Le parti “hanno stipulato un accordo scritto riguardante i loro beni e i loro diritti matrimoniali o di convivenza, compreso il mantenimento”, si leggerebbe ancora nel documento di divorzio che Shannen ha firmato il 12 luglio, e Kurt il 13, il giorno della morte dell’ex moglie.

Le accuse di lei: Kurt spera che io muoia

E’ finita meglio di quello che si potesse immaginare. Era stata Shannen nell’aprile del 2023 a chiedere il divorzio. Da lì era cominciata una battaglia legale durante la quale Doherty ha anche accusato pubblicamente l’ex di voler prolungare le procedure con la “speranza che io muoia prima che gli venga chiesto il mantenimento”.

Accusa che la legale di lui aveva rispedito al mittente: "Kurt non sta semplicemente aspettando che Shannen muoia. Vuole il meglio per Shannen”. L’attrice aveva rifiutato una proposta economica di Iswarienko. Sempre stando a People, chiedeva 15.434 dollari al mese di mantenimento, a fronte del fatto che smettendo di lavorare per le cure avrebbe perso la sua assicurazione sanitaria e che i suoi risparmi legati ai guadagni di Streghe (la serie tv di cui fu protagonista) si stavano assottigliando.

Il terzo matrimonio

Kurt, fotografo 50enne delle star, è stato il terzo marito di Shannen dopo le prime nozze lampo con il collega Ashley Hamilton durate meno di un anno, così come non superòi 12 mesi il matrimonio con il giocatore di pocker Rick Salomon, che è stato sposato anche con Pamela Anderson. "Il divorzio era l’ultima cosa che Shannen voleva. Ma sentiva che non aveva alternative”, ha dichiarato recentemente la sua portavoce. Doherty e Iswarienko si erano sposati nel 2011 sotto i riflettori: i preparativi per le nozze erano stati materiale per un docu-reality di otto puntate.

Il tradimento

Dopo la diagnosi di cancro, il legame fra i due si era rafforzato, ha raccontato Shannen. “Non avrei potuto farcela senza il suo aiuto”, confessava. Cosa è successo un anno fa? Il 2023 è stato l’anno più buio per l’ex star di Beverly Hills: la notizia che il tumore si era diffuso al cervello, l’intervento per rimuovere le metastasi, l’hanno devastata. Quasi contemporaneamente è arrivata la scelta di divorziare, dovuta a “differenze inconciliabili”, era scritto nella richiesta.

La vera motivazione la chiarì lei più tardi nel suo podcast Let’s be clear (l’ultima puntata è andata online solo due settimane fa): "Sono entrata in sala operatoria dopo aver scoperto che il mio matrimonio era finito, che mio marito aveva una relazione extraconiugale da due anni”. Non era però un motivo per lasciarsi andare. “Mi sono sposata tre volte – aggiunse – e tre volte ho fallito, ma ancora credo nell’amore”.