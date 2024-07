Alyssa Milano ricorda l’amica-nemica ‘strega’: “Carissima Shannen Doherty, il mondo è più povero senza di te”

Los Angeles, 15 luglio 2024 – "Il mondo è più povero senza di lei": Alyssa Milano, co-protagonista di “Streghe” con Shannen Doherty ricorda adesso così la collega scomparsa a 53 anni, con la quale ha condiviso il successo della serie tv e – anche – non poche polemiche nel corso della lavorazione della famosa fiction fantasy (il secondo grande successo di Shannen dopo “Beverly Hills”), ideata da Constance Burge e trasmessa negli Usa dal 1998 al 2006 e in Italia dal 1999 al 2006, su Raidue. Protagoniste nei panni delle “streghe moderne” che attingono le proprie forze dall’antico "Potere del Trio", fonte magica benevola che riesce a proteggere gli innocenti dal male, le sorelle Halliwell, Prue (interpretata appunto da Shannen Doherty), Piper (Holly Marie Combs), Phoebe (Alyssa Milano) e - dalla quarta stagione - Paige (Rose McGowan).

"Non è un segreto che Shannen e io avessimo una relazione complicata, ma in fondo era una persona che rispettavo profondamente e di cui ero in soggezione", ha detto Milano, 51 anni, in una dichiarazione pubblicata oggi da “Variety” . "Era un'attrice di talento, amata da molti e il mondo è più povero senza di lei. Le mie condoglianze a tutti coloro che l'hanno amata".

Milano e Doherty hanno recitato insieme in ‘Streghe’ dal 1998 al 2001, quando il personaggio di Doherty, Prue Halliwell, è stato ucciso nel finale della terza stagione. Come ricorda Milano, lei e Doherty hanno avuto una relazione "complicata" fuori dallo schermo per anni. Nel dicembre 2023, Combs aveva affermato che era stata proprio Milano a far licenziare Doherty da ‘Streghe’, mentre Alyssa rispose sostenendo che "non aveva il potere di far licenziare nessuno". La colpa dell’allontanamento dal set – secondo la ricostruzione di Alyssa – era invece di un "mediatore consulente professionista" ingaggiato sul set, il quale "dopo aver raccolto testimonianze dal cast e dalla troupe", avrebbe consigliato alcuni cambiamenti al produttore Aaron Spelling: sarebbe stato lui - padre peraltro della Tori attrice di “Beverly Hills” e collega di Shannen in quel telefilm - a decidere di silurare Doherty.

Lungo e intenso, poi, il ricordo di Shannen dell’altra “strega” del telefilm, Rose McGowan, 50 anni: “La passione per il lavoro è spesso etichettata erroneamente come un problema. Shannen era passione. L'ho incontrata negli anni '90 e ne sono rimasto sbalordita. Conoscerla davvero più avanti nella vita, un dono meraviglioso. Questa donna ha lottato per vivere. Shannen sapeva come essere una star perché lo era fin dall'infanzia. La sua etica del lavoro è stata fonte di ispirazione fino alla fine. Il grande amore di Shannen per la regia, per la recitazione, Holly, i suoi amici, i suoi genitori, il cane e i suoi amati fan era leggendario", ha dichiarato McGowan. "Le nostre vite si erano intrecciate in un modo unico. Abbiamo riso delle forze oscure che volevano che ci odiassimo a vicenda, invece abbiamo scelto amore e rispetto. Lei era una tosta dal cuore tenero, come mai nessuna altra. Una forza di energia che vivrà per sempre nei cuori. Possano gli angeli e Dio portarla nel regno sacro dove sarà sana, giovane e selvaggia per sempre. Riposa ora guerriera, non ti dimenticheremo mai cara, sorella”.

Anche le star e i produttori di ‘Beverly Hills, 90210’ – ricorda oggi Variety – hanno reso omaggio a Doherty-Brenda Walsh. Primo fra tutti Jason Priestley, 54 anni, che ha interpretato il fratello gemello di Doherty, Brandon, e che ha scritto su Instagram: "Scioccato e rattristato nell'apprendere della scomparsa della mia amica Shannen. Era una forza della natura e mi mancherà. Mando amore e luce alla sua famiglia in questo momento buio". Fox, la rete tv di ‘90210’, ha affermato: "Tutti noi piangiamo la perdita della nostra amica Shannen Doherty e ci uniamo al dolore della sua famiglia, dei suoi amici e dei suoi fan. Siamo grati per l'innegabile talento e la luce di Shannen, soprattutto attraverso il suo indimenticabile e rivoluzionario ruolo in ‘Beverly Hills, 90210’, l'iconica serie che ha contribuito a definire l'identità audace e provocatoria per cui la Fox è diventata famosa. Mentre Shannen era troppo giovane per lasciarci, nel corso della sua carriera decennale ha costruito un'eredità che sarà ricordata e celebrata per sempre".

Da Brian Austin Green, 51 anni, il David Silver di ‘Beverly Hills’, le seguenti parole su Instagram: "Shan. Mia sorella... Mi hai amato in ogni cosa. Sei stata una parte importante della mia comprensione dell'amore. Mi mancherai più di quanto riesca a capire in questo momento. Grazie per il dono di te".