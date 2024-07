“Addio Shan, ora puoi riabbracciare Luke”. I ragazzi di Beverly Hills ricordano la loro Brenda

Los Angeles, 14 luglio 2024 – Hanno condiviso il set a 20 anni: oggi gli attori protagonisti di Beverly Hills 90210 si stringono virtualmente in un abbraccio collettivo per salutare Shannen Doherty – morta ieri dopo una lunga malattia – che nel telefilm cult degli anni ‘90 era la dolce e sexy Brenda Walsh. E’ il secondo precoce addio in una manciata di anni: nel 2019 un ictus si è portato via Luke Perry, alias il bello e maledetto Dylan. Perry aveva 57 anni, Shannen appena 53. Nella serie si amavano, anche Brenda doveva dividerlo spesso e volentieri con Kelly, Jennie Garth.

"Sono convinta che Luke sia lì a braccia aperte con il suo amore – le fa eco Gabrielle Carteris che nella serie americana interpretava Andrea, ora sindacalista – eri così giovane. E’ tutto molto triste”.

Jason Priestley che vestiva i panni di Jason Walsh, il fratello di Brenda, è “sotto choc”, per la morte dell’amica. “Era una forza della natura e mi mancherà”. I due hanno sempre continuato a sentirsi negli anni. Ai tempi avevano un debole l’una per l’altra, come ha rivelato l’attore in una recente intervista a Us Weekly. L’attrazione, per così dire incestuosa, era fonte di grandi risate e complicità, ha detto Priestley, oggi sposato con la truccatrice inglese Naomi Lowde, con cui ha due figli.

La foto postata da Jason Priestley in ricordo di Shannen Doherty

Struggente il ricordo di Brian Austin Green, David in Beverly Hills, oggi produttore tv. "Shan, sorella mia… Mi hai voluto bene, sempre. Mi mancherai più di quanto ora io sia in grado di realizzare. Sei stata un regalo”.