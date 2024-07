Quando Shannen Doherty era Brenda: i tormenti della star di Beverly Hills

Roma, 14 luglio 2024 – “Non voglio morire, non ho ancora finito di amare”, aveva dichiarato in una drammatica intervista a ‘People’, appena qualche mese fa. Invece il male ha ignorato le sue parole, e se l’è portata via. Shannen Doherty, una delle protagoniste di Beverly Hills 90210, serie cult degli anni ’90, è morta il 13 luglio, a 53 anni appena.

Shannen Doherty con Jason Priestley, erano i fratelli Brenda e Brendon nel telefilm Beverly Hills 902010 (Agenzia Aldo Liverani Sas)

Beverly Hills, mito pop

Con lei, se ne va un altro frammento importante di quel telefilm, che è stato in qualche modo un mito pop. Qualcosa che è entrato nell’immaginario collettivo, a occupare un posto fisso nei pensieri dei ragazzi cresciuti in quegli anni. Tutto il mondo si era appassionato a quei ragazzi che abitavano nel quartiere vip di Beverly Hills, a Los Angeles e frequentavano quel liceo dove tutti sembravano ricchi, belli, eleganti. Niente noia, fatica e umiliazione, che noi tutti abbiamo sperimentato nella scuola reale. Loro no, loro erano a proprio agio nell’adolescenza, nonostante le storie di droga, ubriachezza, tradimenti.

Shannen era Brenda, ragazzina insofferente alle regole, bruna e sexy, che si contendeva l’amore di Luke Perry con una bionda angelica, Kelly. Gli anni della messa in onda sono gli anni ’90 – dal 1990 al 2000 esatti in America, un po’ dopo da noi –. In quel periodo i ragazzi di 90210 diventano influencer prima degli iPhone. I fan li assediano, come fossero stati i Beatles nel 1964. I licei diventano, in tv, i luoghi più glamour del mondo.

Brenda lascia il set

Nel 1994, alla fine della quarta stagione, Brenda scompare improvvisamente dalla serie. Nella trama, il suo personaggio si trasferisce a Londra per studiare recitazione. Nella realtà, pare che i rapporti con la produzione fossero arrivati a un limite critico. Lei arrivava sempre in ritardo sul set, litigava con tutti.

Nel gennaio scorso, consapevole forse del poco tempo che le rimaneva, Shannes è tornata su quella sua sparizione in una video chat con Jason Priestley, suo collega nel telefilm: "Avevo un rapporto terribile con mio marito Ashley Hamilton, tossicodipendente e violento contro di me. E avevo il padre molto malato. Sapevo che questo mi avrebbe portata al licenziamento. Avrei dovuto tenere maggiormente sotto controllo la mia vita personale”, aveva confessato.

L’addio alle Streghe

Più tardi, ci sarà un’altra serie tv importante per lei, Streghe, in cui interpreta Prue Halliwell. E anche da questa serie se ne andrà, per dissapori con la collega Alyssa Milano. Mentre al cinema non ci saranno, per lei, interpretazioni memorabili. Riappare in un sequel del telefilm che le ha dato la gloria: il telefilm si chiama 90210, e va in onda nel 2008.

La malattia

Nel marzo 2015 le viene diagnosticato un cancro al seno. Il male che alla fine la travolgerà, dopo un’altalena di annunciate guarigioni, ricadute, operazioni chirurgiche, slittamenti progressivi della speranza.

Aveva raccontato sui social il suo calvario, le cure dolorose, le operazioni. “Cerco di essere coraggiosa, ma sono terrorizzata”, aveva rivelato. “Non ho paura della morte, ma vorrei avere un po’ di tempo in più”. Un tempo che non ha ricevuto in dono dal destino.