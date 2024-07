Shannen Doherty, le ceneri mescolate a quelle del cane e del padre. “Al funerale non voglio certe persone”

Los Angeles, 15 luglio 2024 – Sapeva che quel giorno sarebbe arrivato presto. E Shannen Doherty non voleva lasciarlo al caso. Per questo, mentre il cancro avanzava, aveva pianificato nei dettagli il suo funerale. Solo due settimane fa diceva di sentirsi “speranzosa”, perché il tumore era “cambiato” e questo apriva la strada “a nuovi possibili protocolli” di chemioterapia. Ma contemporaneamente era consapevole che il tempo era contato. Alla sua famiglia, l’ex Brenda di Beverly Hills ha lasciato istruzioni sul post mortem. Ne aveva parlato nel suo podcast Let’s be clear, in cui raccontava la sua vita e la sua malattia senza fronzoli. Con lucidità.

“Voglio che (i miei resti) siano mescolati con il mio cane e con quelli di mio papà– spiegava – Non voglio essere sepolta”, ma cremata. Shannen ha chiesto che parte delle sue ceneri insieme a quelle del pastore Bowie e di suo padre, morto nel 2010, siano sparse a Malibù, in California, luogo a lei caro, o in qualche altro posto del cuore. Ma le piaceva anche l’idea che potessero fertilizzare e “far crescere un albero”.

Bowie, il cane defunto di Shannen Doherty

L’ex star di Beverly Hills 90210 ha dato indicazioni anche sulla ‘lista’ degli invitati alla cerimonia funebre, che molto probabilmente sarà intima. "Ci sono molte persone che credo si presenterebbero ma che io non voglio lì – diceva –. Le loro ragioni per venire non sono le migliori”. Si tratta di persone “a cui non piaccio, ma che si presenterebbero solo perché è politicamente corretto. Non vogliono fare brutta figura. Io voglio liberarli da questa pressione. Il mio funerale deve essere una festa d’amore". Shannen insomma temeva l’ipocrisia, la “gente che piange” e che poi “in privato dice grazie a Dio quella stronza adesso è morta”.

Doherty in una foto con il padre (Instagram)

Shannen Doherty è morta sabato scorso a 53 anni per le conseguenze di un cancro al seno per la prima volta diagnosticato nel 2015, quando l’attrice aveva 44 anni. Due anni dopo Doherty annuncia la remissione della malattia che però poco dopo si ripresenta con caratteristiche di ulteriore malignità. Nel 2020 il tumore ha preso le ossa, lo scorso anno Shannen viene operata per metastasi al cervello.

Il 2023 è anche l’anno del divorzio dal terzo marito, il fotografo Kurt Iswarienko, con cui Doherty era sposata dal 2011 e che per lungo tempo ha condiviso con lei il percorso delle cure. La storia non è finita bene: Shannen ha raccontato di non aver potuto fare a meno di chiedere la separazione. Secondo i tabloid americani aveva scoperto che lui la tradiva da due anni. Tempo fa disse: “Sta aspettando che muoia per non pagarmi gli alimenti”. Iswarienko potrebbe essere nella lista degli indesiderati al funerale.