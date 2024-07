Shannen Doherty, le accuse all’ex marito Kurt Iswarienko

Dal 2015 Shannen Doherty – impressa nei ricordi del pubblico televisivo nei panni di Brenda Walsh di ‘Beverly Hills 90210’ e in quelli di Prue Halliwell di ‘Streghe’ – sta affrontando le difficoltà della malattia. L’attrice è affetta da tumore al seno metastatico al quarto stadio, con metastasi estese alle ossa e al cervello.

L’ex marito

Di recente i rapporti tra Doherty e l’ex marito, il fotografo Kurt Iswarienko sono peggiorati. I due si sono lasciati nel 2023 dopo quasi 13 anni di matrimonio. Secondo quanto riportato dal magazine ‘People.com’, l'attrice accusa Iswarienko di ritardare volutamente la fine del loro divorzio per evitare di pagarle gli alimenti (una somma pari a circa 15.000 euro). L’attrice sostiene che Iswarienko stia aspettando che le sue condizioni di salute si aggravino per non adempiere i suoi obblighi finanziari.

Nelle carte legali, l'attrice ha denunciato la situazione. Si legge, infatti: “Non è giusto che gli venga permesso di prolungare il nostro divorzio nella speranza che io muoia prima che gli venga richiesto di pagarmi. Lui, intanto, continua a vivere la sua vita, sottraendosi alle sue responsabilità nei confronti della moglie morente”.

Le reciproche accuse

Doherty punta il dito contro Iswarienko che, a suo dire, condurrebbe uno stile di vita lussuoso, tra centri medici, gioiellerie e marchi di lusso mentre lei non ha accesso ai fondi comuni, all'aereo privato o alla casa per le vacanze in Texas. Dal canto suo, l'avvocatessa di Iswarienko, Katherine Heersema, contesta le accuse di Doherty. Heersema sostiene che il suo cliente abbia presentato un accordo nell'ottobre 2023, che l'attrice avrebbe rifiutato. A questo proposito Doherty ha spiegato che l'offerta ignorava alcuni dettagli come quelli relative alle opere fotografiche create durante il matrimonio e il loro potenziale di guadagno, motivo per cui non ha accettato la proposta. Il fotografo è stato il terzo marito dell’attrice, che, nel 1993, ha sposato Ashley Hamilton, con il quale ha rotto dopo sei mesi, e, nel 2002, ha detto sì a Rick Salomon, suo consorte per un anno.

Confessioni

In alcuni episodi del suo podcast ‘Let’s Be Clear’, Doherty non teme di far trasparire la sua vulnerabilità, lasciando, quando capita, che la commozione prenda il sopravvento. Altre volte Shannen affronta il tema con autoironia, come quando ha rivelato di aver già programmato il suo funerale. In una puntata, poi, l’attrice ha detto che ha iniziato a vendere molti dei suoi oggetti personali, accumulati nel corso degli anni: vuole liberarsi delle cose materiali per alleggerirsi e concentrarsi sempre di più su ciò che conta davvero nella sua vita, in base alle priorità più autentiche.