Biennale Musica: "In ascolto profondo per vivere nel presente"

"Musica cosmica", l’ha definita la curatrice Caterina Barbieri, bolognese dalle importanti esperienze globali, che da quest’anno ha preso il posto di Lucia Ronchetti alla guida della Biennale Musica di Venezia. Un’artista di grande rigore compositivo che, nella passata Biennale Arte, aveva creato, insieme a Kali Malone, la colonna sonora dell’opera di Massimo Bartolini nel Padiglione Italia, invitando il pubblico a immergersi nelle diversità sonore, a volte impercettibili, come metafora di una nuova società basata sulle differenze e sul continuo attraversamento dei linguaggi.

Forma di scrittura che costituisce il suo segno identitario, le permette di passare dai festival di musica elettronica alle accademie, e si riflette nel programma dell’edizione 2025 (11-25 ottobre, prevendite appena iniziate), che è stato presentato in anteprima a Berlino, città simbolo delle trasformazioni e degli incontri, dove la Barbieri vive.

“La stella dentro“, è il titolo che ha scelto per la manifestazione, un’immagine suggerita dalle parole della scrittrice brasiliana Clarice Lispector: "Se il brillio delle stelle mi fa male, se è possibile questa comunicazione lontana, è perché qualcosa che forse assomiglia a una stella mi freme dentro".

A questo cosmo così vicino fa riferimento l’espressione "musica cosmica", che è stata in passato utilizzata per descrivere la scena elettronica che si è sviluppata in Germania tra la fine degli anni Sessanta e i primi Settanta, mescolando le partiture contemporanee di Karlheinz Stockhausen con le visioni psichedeliche cha arrivavano dalla California. Ma il punto di vista di Caterina Barbieri è un altro, quella che farà ascoltare è, come scrive lei stessa, "musica che insegna a stare nel presente: passato e futuro collassano nell’istante ora. Siamo in ascolto profondo, interconnessi e in continua trasformazione: c’è intima risonanza con l’universo. In questa risonanza, la musica risponde al bisogno dell’uomo antico e moderno di dialogare con qualcosa di più grande di sé stesso, che trascenda l’esistenza individuale e lo avvicini alla dimensione dell’inconoscibile. Un dialogo intimo che trasforma l’individuo e la collettività, nutrendo il senso di comunità e creando occasioni di catarsi e coesione sociale. La musica è agente di cambiamento"

In programma la prima europea di The Expanding Universe, opera di Laurie Spiegel, che mette in relazione matematica e sensibilità umana, punto di arrivo di un percorso che, partito dagli studi di chitarra e liuteria antica e fortemente influenzato dalla cibernetica, guarda al suono come a un organismo vivente in continua trasformazione.

L’apertura sarà caratterizzata da un corteo musicale d’acqua, per restituire al fare e fruire musica il senso di un rito collettivo. Sarà possibile assistere a una processione musicale di barchini curata da Chuquimamani-Condori, statunitense di origine boliviana (a lei andrà il Leone d’argento) che solcheranno i canali di Venezia, per confluire davanti al bacino della Gaggiandre all’Arsenale, dove si terrà il concerto del duo boliviano Los Thuthanaka, dedicato alla ridefinizione di temi come connessione, amore e devozione.

Nel ricchissimo, come sempre, cartellone, spiccano, tra le tante, le presenze di Carl Craig, protagonista dell’ondata originale della techno Detroit e il tedesco Moritz von Oswald, celebre per la sua rilettura elettronica di brani di Ravel e Musorgskij in Re-Composed, album inciso proprio con Carl Craig per la Deutsche Grammophon, la più nota etichetta internazionale di musica classica.

Durante il Festival si svolgerà la cerimonia di consegna del Leone d’oro 2025 alla carriera alla compositrice e performer americana Meredith Monk. Nel frattempo, il presidente dell’istituzione veneziana, Pietrangelo Buttafuoco ha annunciato l’apertura nel 2026 della nuova sede all’Arsenale dell’Archivio Storico, che sarà, ha detto, "un centro studi, ma anche fulcro di sempre più impegnative produzioni, ed è rivolto in particolare ai giovani, che qui vengono come si viene a bottega".