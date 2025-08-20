Reunion dei Maneskin entro il 2026? Ora è possibile: ecco perché

Roma, 20 agosto 2025 – Reunion dei Maneskin entro il 2026? Secondo le ultime fonti è possibile. La band romana ha accusato la propria separazione sotto tutti i punti di vista, da quello musicale e commerciale fino a quello prettamente economico. Basti pensare come nel 2024 la Maneskin Empire Srl, società che gestisce i diritti musicali e gli aspetti economici del gruppo, abbia dimezzato i propri ricavi perdendo oltre 10 milioni di euro a fronte dei 18,5 guadagnati nel 2023, anno in cui la band era ancora unita e presente sulle classifiche mondiali. Nonostante le carriere soliste che in particolare Damiano David e Victoria De Angelis stanno portando avanti, la notizia di una reunion e di un eventuale tour tra il 2025 e il 2026 sta già facendo imperversare i fan della band.

Ascesa e declino

Oltre 40 milioni di copie vendute tra album e singoli in tutto il mondo, una candidatura ai Grammy Awards, un 2021 ricco di trionfi tra Sanremo ed Eurovision e uno stile divenuto iconico e inconfondibile nel giro di pochissimo tempo. Dal secondo posto nell’edizione di X-Factor 2017 in poi la carriera dei Maneskin è stata un crescendo rapido e immediato: canzoni pop-rock di vari significati, la voce graffiante di Damiano, i colori, l’abbigliamento e la presenza scenica sono stati solo alcuni degli elementi che hanno portato al successo nel grande pubblico questi quattro giovani ragazzi romani. Ad un’ascesa immediata è seguito, tuttavia, un declino improvviso dal quale si è poi arrivati ad una progressiva separazione del complesso. Stando alle ultime indiscrezioni, sembra ora arrivato il momento di ritornare a calcare i palchi insieme, in particolar modo per riprendersi dopo un ultimo anno economicamente disastroso registrato dalla Maneskin Empire.

Victoria più ricca di Damiano da solista

Il dato più curioso riguarda i singoli guadagni di Damiano e Victoria dopo l’avvio delle proprie carriere da solisti. La bassista, secondo Il Messaggero, ha infatti registrato i ricavi maggiori tra i due: la Davic da lei fondata, nel 2024, ha fatturato nel 2024 1.842.997 euro rivelando un utile di 167.120 euro, mentre la Humans 23 di Damiano si è fermata a un ricavo annuale pari a 1.205.763 euro e a un utile 10 volte inferiore rispetto a quello della collega. Il 2024 è stato un vero e proprio annus horribilis per la società gestrice della band, amministrata dal papà di Victoria Alessandro De Angelis, culminato con un utile pari a 423.507 euro: si tratta di un valore di guadagno pari a un terzo di quello registrato prima della separazione. “Nel corso dell’esercizio 2024, l'andamento dell’attività e la riduzione del volume di affari è stato legato alla ridotta attività live e delle rappresentazioni dal vivo” ha spiegato De Angelis, che ha inoltre annunciato che “la band tornerà sui palchi probabilmente nell’ultimo trimestre 2025, sicuramente con un tour nel 2026”. Un altro indizio sulla reunion lo ha lanciato Damiano David stesso in un’intervista risalente a giugno al portale ‘New Music Express’: “Siamo cresciuti. Possiamo comunicare meglio tra noi e mantenere ogni cosa fattibile e sana” aveva dichiarato il frontman. Non resta a questo punto che aspettare quello che sarebbe un graditissimo e atteso ritorno.