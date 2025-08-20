Il cervello umano ha una bussola che punta a Nord: lo studio della University of Pennsylvania

Roma, 20 agosto 2025 – Il cervello umano possiede una sorta di bussola interna che punta a Nord: a spiegarlo è uno studio condotto dalla University of Pennsylvania apparso su The Journal of Neuroscience.

Secondo i ricercatori, alcune aree cerebrali mantengono costante l’orientamento rispetto all’asse nord-sud, indipendentemente dal compito svolto o dall’ambiente circostante.

La ricerca aggiunge un tassello importante alla comprensione dei meccanismi di orientamento e offre nuove possibilità nello studio delle malattie neurodegenerative.

Bussola neurale e orientamento spaziale

I ricercatori hanno coinvolto un gruppo di 15 volontari impegnati a muoversi in città virtuali, raccogliendo immagini del cervello durante l’azione. Durante il test ai volontari è stato chiesto di guidare un taxi in una città virtuale. In tutte le città visitate e in ogni momento dell’esperimento il cervello sembrava tenere traccia della direzione Nord-Sud, restando una costante anche mentre i passeggeri immaginari salivano sul taxi o quando i partecipanti al test dovevano far accostare la vettura.

Grazie alla risonanza magnetica funzionale è stato osservato che la corteccia retrospleniale posteriore e il lobo parietale superiore non si limitano a reagire ai cambiamenti visivi, bensì codificano in modo stabile la direzione mantenendo un allineamento lungo l’asse nord-sud.

Il segnale a livello cerebrale è apparso costante anche quando a cambiare era lo scenario o l’obiettivo del compito. L’ipotesi dell’esistenza di una bussola neurale in grado di guidare l’orientamento nello spazio costituisce un tema al centro delle ricerche degli ultimi anni.

Le cellule direzionali del cervello

La scoperta si inserisce in un percorso di ricerca che ha già individuato diversi meccanismi cerebrali legati alla navigazione. Negli anni Novanta furono scoperte le cosiddette cellule direzionali, neuroni che si attivano quando la testa è orientata in una determinata direzione. A queste si sono aggiunte le cellule “place”, che codificano luoghi specifici, e le cellule “grid”, che rappresentano lo spazio attraverso una sorta di griglia interna.

Queste ricerche hanno valso a John O’Keefe, May-Britt Moser ed Edvard Moser il premio Nobel per la Medicina nel 2014, per aver dimostrato come il cervello costruisca mappe interne dello spazio. La bussola neurale individuata oggi nell’uomo rappresenta un tassello ulteriore di questo sistema complesso.

Senso geomagnetico e orientamento umano

Parallelamente, altri studi hanno ipotizzato che il cervello umano possa percepire i campi geomagnetici terrestri. Nel 2019 alcuni esperimenti condotti in camere schermate hanno mostrato variazioni nelle onde cerebrali di volontari esposti all’inversione del campo magnetico.

L’ipotesi di un senso geomagnetico umano rimane però controversa. Non è dimostrato che questa sensibilità venga utilizzata nella vita quotidiana per orientarsi, ma i risultati suggeriscono che il cervello possa integrare anche segnali sottili e invisibili, ancora poco compresi, nella costruzione della percezione spaziale.

Implicazioni per la memoria e le malattie neurodegenerative

Disorientamento e difficoltà di orientamento nello spazio sono sintomi precoci di malattie degenerative come l’Alzheimer. Per questo la scoperta della bussola neurale costituisce un motivo di grande interesse clinico. Comprendere meglio le aree cerebrali coinvolte potrebbe facilitare diagnosi più tempestive e aprire a nuovi interventi terapeutici.

Lo studio dei meccanismi di orientamento spaziale potrebbe avere anche applicazioni tecnologiche, per esempio nello sviluppo di sistemi di supporto destinati a persone con deficit visivi o cognitivi. Una bussola interna, dunque, che non serve solo per orientarsi nel mondo, ma che potrebbe diventare una chiave per la memoria e la qualità della vita.