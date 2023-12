Sanremo 2024, Arisa fuori: che succede adesso?

Arisa esclusa dal Festival di Sanremo 2024. Di nuovo. Solo pochi mesi fa, a febbraio, la stessa Rosalba Pippa aveva lamentato di essere stata ignorata dal conduttore e direttore artistico Amadeus nelle selezioni di due edizioni. Edizioni che a questo punto diventano tre.

Arisa

L'esclusione di Arisa dal Festival di Sanremo inizia ora a diventare un vero caso, a fare davvero rumore. La cantautrice aveva presentato due brani ad Amadeus, ma nessuno dei due sembra essere piaciuto tanto da darle le chiavi della porta d'ingresso del Teatro Ariston.

Un'esclusione che fa molto male, soprattutto perché Arisa ha dato molto al Festival di Sanremo, così come il Festival di Sanremo ha dato molto ad Arisa: vittoria nel 2009 delle Nuove Proposte con 'Sincerità', vittoria fra i Big con 'Controvento' nel 2014 e una serie di riconoscimenti anche per la canzone 'La notte' nel 2012. La sua voce è riconoscibile e le sue canzoni a Sanremo hanno sempre impressionato. Subito dopo l'annuncio da parte di Amadeus dei nomi dei cantanti in gara a Sanremo 2024 sono arrivate le prime critiche per l'esclusione di Arisa e l'inserimento invece di nomi meno altisonanti. E in effetti c'è da chiedersi cosa debba fare ancora Rosalba Pippa per poter tornare sul palco dell'Ariston.

A far discutere è stata anche una story che Arisa aveva pubblicato su Instagram poco prima dell'annuncio di Amadeus e che poi però è misteriosamente scomparsa.

Cosa succederà adesso? Arisa aveva dichiaratamente lasciato il proprio ruolo di insegnante ad Amici di Maria De Filippi per concentrarsi sul Festival di Sanremo. Questo obiettivo però non è stato raggiunto. Questo potrebbe segnare uno stop significativo per la carriera musicale di Arisa. La quale, proprio a causa di questa nuova bocciatura, potrebbe dover cambiare la propria rotta artistica. Di nuovo. Lo aveva già fatto da indipendente e potrebbe doverlo fare di nuovo. In ogni caso, la cantautrice continuerà ad avere l'affetto del suo pubblico. Che non l'abbandona e non l'abbandonerà mai, qualsiasi percorso lei possa decidere di intraprendere.