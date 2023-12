Sanremo 2024, altro no ai Jalisse: chi sono e che rapporto hanno con il Festival

I Jalisse non saranno in gara neanche al Festival di Sanremo 2024. Non è arrivato quindi per loro "l'effetto Isola" che tanto bene aveva portato ai Cugini di Campagna nella passata edizione. Nel 2024 saranno 27 anni dalla vittoria dei Jalisse al Festival di Sanremo 1997 con la canzone 'Fiumi di parole' e il duo dovrà anche questa volta accontentarsi di guardare la manifestazione musicale dal divano di casa. Chi sono i Jalisse? Alessandra Drusian e Fabio Ricci sono moglie e marito, ma anche due cantautori e compositori che nel 1997 hanno partecipato per la prima e unica volta nella loro carriera al Festival di Sanremo.

Vincendolo a sorpresa con la canzone 'Fiumi di parole'. Che da quel momento è diventato un brano di culto, tanto da diventare nel 2009 protagonista di 'Ex', il film di Fausto Brizzi nel quale Fabio De Luigi interpreta un fan talmente appassionato dei Jalisse che pur di vederli esibirsi dal vivo inganna la fidanzata e compie un viaggio di svariati chilometri.

Dal Festival di Sanremo 1997 ogni anno i Jalisse hanno cercato di tornare al Festival di Sanremo, senza però riuscirvi. Gli appelli nei confronti di Amadeus si sono sprecati, eppure la situazione non è cambiata. E neppure la partecipazione di Fabio Ricci e Alessandra Drusian al surviving show Mediaset 'L'Isola dei Famosi' è servita.

L'anno prima i Cugini di Campagna invece avevano sortito l'effetto sperato proprio dopo aver partecipato allo stesso programma televisivo.