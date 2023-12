Geolier a Sanremo 2024, chi è il rapper della nuova onda italiana in gara all'Ariston

Geolier a Sanremo 2024 come concorrente. Già da qualche edizione si vociferava la partecipazione del rapper napoletano al Festival, ma solo quest'anno il brano proposto è stato ritenuto quello più adatto. Chi è Geolier? I più giovani lo conoscono come il rapper più brillante della scena napoletana, il portavoce del panorama partenopeo in tutta Italia.

Emanuele Palumbo, 23 anni, è nato e cresciuto a Napoli. La sua musica risente delle influenze di Nas, Rocco Hunt, il collettivo Co'Sang, dei Club Dogo e di Michael Jackson: tutti ascolti che hanno caratterizzato la sua adolescenza.

Sono due gli album pubblicati da Geolier: 'Emanuele' nel 2019 e 'Il coraggio dei bambini' nel 2023. Tutto però per Geolier è partito nel 2018, con l'ep 'P Secondigliano' con Nicola Siciliano. Da quel momento la scena rap italiana ha capito che dalle parti di Napoli c'era una nuova voce che aveva qualcosa da dire.

Geolier aveva posto una condizione ultimamente proprio a proposito del Festival di Sanremo: avrebbe partecipato soltanto se avesse avuto la possibilità di cantare in dialetto napoletano. Chissà se Amadeus a questo punto glielo avrà concesso. E, nel caso, chissà come reagirà il pubblico del Festival a un brano con inserti dialettali. Appuntamento a febbraio.