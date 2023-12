Il Tre a Sanremo 2024, chi è e quali sono le sue canzoni più famose

Il Tre in gara a Sanremo 2024. Il rapper romano è in attività dal 2015, quindi quasi un decennio, ma non sono in molti a conoscerlo in maniera approfondita. Eppure su Spotify ha una media di 831mila ascoltatori mensili e brani, come 'Cracovia Pt. 3', che hanno superato persino i 56 milioni di ascolti in streaming.

Ma chi è il Tre? Guido Luigi Senia è un rapper romano di 26 anni che ha iniziato a farsi conoscere nel mondo della musica italiana, nella scena rap e hip hop in particolare, nel 2015 con la vittoria del concorso musicale 'One shot game'. Nel 2018 ha pubblicato il singolo di debutto 'Bella Guido' e proprio questa canzone gli ha fatto spiccsare il volo, insieme alla sua serie su YouTube 'Real Talk'. Da qui è iniziata la sua carriera nel mondo della musica.

Ad oggi Il Tre ha pubblicato due album in studio - 'Ali' del 2021 e 'Invisibili' del 2023 -, un ep - 'Real Talk' del 2019 - e tre mixtape, ovvero 'Cataclisma' del 2015, ' Cracovia mixtape' del 2016 e 'Cracovia, Pt. 2' del 2018.

Una carriera fin qui con diversi alti e bassi, ma sempre nel segno della voglia di mettersi in gioco, di sperimentare e di comunicare. Il Tre porterà anche e soprattutto questo sul palco del Teatro Ariston.