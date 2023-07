Festival di Sanremo 2024, ecco le date ufficiali

Quando si svolge il Festival di Sanremo 2024? Le date della "Settimana Santa" di febbraio che è diventata un vero simbolo per milioni di appassionati di musica in tutta Italia sono state diffuse ufficialmente.

Quella del 2024 sarà, o almeno dovrebbe essere, l'ultima edizione del Festival di Sanremo di Amadeus in qualità di direttore artistico e conduttore. Un doppio ruolo che ha fatto molto discutere soprattutto negli ultimi mesi. C'è stato, infatti, chi ha chiesto una sorta di commissariamento. Che per ora non è avvenuto.

Ci sarà anche Fiorello? Lo showman ha negato la propria presenza, ma potrebbe fare una comparsata per dare manforte all'amico di sempre Amadeus. Ancora top secreta anche il cast dei cantanti in gara e di eventuali co-conduttori o co-conduttrici. Nelle ultime settimane le voci in merito si sono rincorse. L’unica novità per ora certa e ufficiale, oltre alle date di inizio e fine del Festival, è il numero dei Giovani fra i Big: solo tre e non più i sei della passata edizione.

Ogni anno il Festival di Sanremo si svolge al Teatro Ariston, ormai tempio della manifestazione da molti anni, la seconda o la terza settimana di febbraio. Nel 2024 il Festival si terrà da martedì 6 a sabato 10 febbraio. La settimana prima di quella di San Valentino, quindi.