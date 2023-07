Sanremo 2024, rivoluzione Amadeus. Ecco il nuovo regolamento: cantanti co-conduttori e giuria radio

Roma, 9 luglio 2023 - Rivoluzione a Sanremo 2024 targata Amadeus. Dal 6 al 10 febbraio torna il festival della musica e in attesa di conoscere i dettagli del regolamento della nuova edizione, che sarà reso noto domani, l’ormai storico conduttore ha annunciato una vera e propria rivoluzione in un video mandato in onda oggi durante l'edizione delle 13.30 del TG1. Durante la prima serata del Festival verranno presentate tutte le canzoni in gara, ogni artista dunque si esibirà sul palco del teatro Ariston. Mercoledì e giovedì invece i brani verranno divisi ed ecco qui la prima novità: i cantanti che non si esibiranno durante la seconda serata saranno i co-conduttori del festival e viceversa per la terza serata del festival. Venerdi sarà la serata delle cover, i cantanti potranno portare qualsiasi brano italiano o internazionale. Il sabato ci sarà poi la finale. La novità riguarda le votazioni: oltre al televoto e alla sala stampa da quest'anno, al posto della giuria demoscopica, ci sarà una giura composta da radio nazionali e locali.