Palinsesti Rai 2023/24: tutte le novità. Insegno raddoppia, torna Barbareschi

Napoli, 7 luglio - Pino Insegno torna in Rai e raddoppia: condurrà dal 18 settembre al 22 dicembre l'access prime time di Raidue, "Ilmercanteinfiera", riedizione televisiva del classico gioco natalizio, poi dal 1 gennaio passerà su Raiuno alla guida dell'"Eredità", il quiz più longevo della tv italiana, in onda alle 18.45, subentrando a Flavio Insinna. Ma è soprattutto il genere talk a riservare le principali novità dell'offerta Rai della prossima stagione, presentata ieri mattina a Napoli: su Raiuno Francesco Giorgino approda il lunedì in seconda serata con "XXI Secolo, quando il presente diventa futuro", il racconto settimanale dell'attualità; su Raidue debutta Filippo Facci con la striscia quotidiana "I facci vostri", prima del tg delle 13, mentre in seconda serata arriva Luisella Costamagna alla guida di "Tango", tra attualità, costume e un pizzico di leggerezza; su Raitre Nunzia De Girolamo con "Botta e risposta" (titolo provvisorio), il lunedì in prime time e in access time confermato "Il cavallo e la torre" con Marco Damilano. E sempre su Raitre, è ufficiale: sarà Monica Maggioni a raccogliere il testimone di Lucia Annunziata, che ha lasciato la Rai, alla guida di "In mezz'ora", la domenica pomeriggio, dal 10 settembre; ancora per la terza rete, confermato il trasloco di "Report" alla domenica, al posto di "Che tempo che fa" di Fabio Fazio passato a Discovery.

Tra le novità dei palinsesti Rai 2023/24, il ritorno di Luca Barbareschi in seconda serata su Raitre con il suo "In barba a tutto", otto puntate tra interviste, monologhi, clip e servizi, e quello di Enrico Ruggeri, con "Gli occhi del musicista", da dicembre in seconda serata su Raidue. Nel pomeriggio di Raiuno al posto di Serena Bortone debutta "La volta buona" con Caterina Balivo.

Nei palinsesti autunnali il nome di Fiorello non c'è, ma la Rai ha tutte le intenzioni di riportare in onda Viva Rai2! dopo lo straordinario successo della prima edizione su tutte le piattaforme. Lo ha spiegato l'Ad, Roberto Sergio: "C'è il tema di via Asiago 10, di un palazzo storico dove abitano delle persone. Io e il mio staff stiamo ragionando per trovare una soluzione, una sintesi che consenta di riprendere la trasmissione a novembre. L'azienda lo vuole fortemente e faremo di tutto perché ciò possa accadere", ha sottolineato. "Ringrazio Rosario per il suo lavoro incredibile".