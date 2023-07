Rai, Fiorello ci sarà? “E’ una questione di condominio”

Fiorello sarà di nuovo nei palinsesti Rai con 'Viva Rai2!'? Il programma che ha fatto registrare numeri da record in realtà è a rischio per la prossima stagione. Lo showman, insieme a Fabrizio Biggio e ai suoi numerosi ospiti ogni mattina hanno tenuto compagnia a milioni di telespettatori. Ma hanno anche creato qualche problema ai residenti di via Asiago a Roma. Da lì, infatti, veniva trasmesso ogni mattina il programma. Creando però dell'inevitabile rumore. In un orario, quello delle 7 del mattino - e anche prima - che è particolarmente sensibile per moltissimi cittadini. Cittadini che si sono lamentati e che rischiano di far chiudere il programma.

Durante la presentazione dei palinsesti Rai per la prossima stagione, il volto di Fiorello non è comparso in nessun video e così è stato anche per il suo nome. A spiegarne il motivo è stato Roberto Sergio, amministratore delegato della Rai dal 15 maggio.

"Grazie a Rosario Fiorello, il suo programma è stato uno dei più moderni e innovativi. Non è in palinsesto, perché c'è la volontà della Rai di proseguire, Fiorello credo voglia proseguire. Nel palazzo di via Asiago 10 abitano delle persone. Cercheremo di ragionare con i condomini per trovare una soluzione che consente a novembre a Rosario di riprendere questa trasmissione. Non so se accadrà, ma faremo di tutto affinché questo possa accadere. Rosario è un grande uomo Rai" ha sottolineato Sergio.