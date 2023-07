Raiuno, torna Caterina Balivo: il programma sarà ‘La volta buona’

La presentazione dei palinsesti Rai per la prossima stagione televisiva ha riservato qualche sorpresa. Basti pensare al ritorno di Caterina Balivo, su Raiuno con ‘La volta buona’. Un ritorno che sa di promozione, per una conduttrice che negli ultimi tempi era un po’ ai margini. Ora ecco il programma su quella che è la rete con il maggior audience in assoluto per quanto riguarda le tv generaliste.

La mattina prima novità: Unomattina anticipa alle 8.35. Accanto a Massimiliano Orsini c'è Daniela Ferolla. Rimangono 'Storie Italiane' ed "E' sempre mezzogiorno". Dopo le 13.30 torna Caterina Balivo, con 'La volta buona’, in cui saranno protagoniste anche le eccellenze italiane. Caterina Balivo sarà accompagnata da un cast fisso in via di definizione. Torna 'Il Paradiso delle signore'. A seguire, confermata la 'Vita in diretta'. Novità nel pre-serale: 'Reazione a catena' sarà previsto per tutto l'autunno con Marco Liorni. 'Affari tuoi' sarà la lunga serialità della stagione fino al Festival di Sanremo della fascia che precede il prime time. La prima serata: fiction e intrattenimento, a cui si aggiungono anche approfondimento, sport, documentari, cinema e serie.

Domenica: serata dei melò, ma anche del genere medical. Tornano 'Cuori' e 'Lea e i suoi figli'. Lunedì serata crime: 'Imma Tataranni', 'I bastardi di Pizzofalcone' e la novità de 'Il commissario Fenoglio'. Martedì cronaca, con il massacro del Circeo e il caso di Elisa Claps. Il mercoledì sarà l'unica serata multigenere: si aprirà con Arena Suzuki in cui si racconteranno gli anni Duemila. Giovedì: titoli forti della fiction. Si parte con ' Blanca' e a seguire il dramedy 'Un professore'. Venerdì e sabato grande intrattenimento: Carlo Conti torna con 'Tale e quale show'. Bruno Vespa confermato nelle tre serate infrasettimanali, la novità principale è 'Ventunesimo secolo' con Francesco Giorgino.

Nel week-end conferma di 'Domenica In' con Mara Venier, 'Da noi a ruota libera' con Francesca Fialdini. Il racconto del territorio vedrà il ritorno di 'Ulisse' di Alberto Angela e la serie 'Stanotte a...'. Il fine settimana sarà imperniato sul racconto del territorio: Linea Verde la domenica Livio Beshir con Peppone, Linea Verde Life con Elisa Isoardi e Monica Caradonna. A Unomattina in Famiglia insieme a Monica Setta e Ingrid Muccitelli arriva Beppe Convertini.