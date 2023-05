Fiorello provoca: "Amadeus a Sanremo? Non so se lo farà". E la Rai corre ai ripari

Amadeus via dal Festival di Sanremo? Fantatelevisione, in teoria. Perlomeno per il 2024, anno per il quale il conduttore e direttore artistico della rassegna musicale più seguita e longeva d'Italia ha già il contratto firmato. In realtà a scatenare una ridda di voci è stato l'amico di sempre Fiorello. "Amadeus continua a seguirci imperterrito e indefesso. L’ho sentito ieri. Mi ha detto una cosa: 'Non so se quest’anno farò Sanremo'. Lì la butto. Mi ha detto: non lo dire, ma forse ho intenzione di non farlo. Non lo so. Oh, mi ha detto così. Lo so che è una 'bombetta', ma a me piace dirle le cose perché la gente deve sapere. Non gliene deve fregare niente alla gente, però deve sapere" ha detto lo showman questa mattina durante il proprio programma 'Viva Rai2!'.

Fiorello e Amadeus al Festival di Sanremo

Boom. Altro che "bombetta". "Gli italiani sono disperati da quando se n'è andata Lucia Annunziata. Pensano che gli italiani siano interessati da 'ste cose: no. Non siamo il centro del mondo. Non siamo niente! Siamo solo dei saltimbanchi. Alla gente non gliene frega niente. Se non condividi niente di questo Governo, tu dovevi rimanere. Se te ne vai, te ne vai" ha proseguito Fiorello.

Ironia? Semplici battute? Conoscendo lo humor di Fiorello e il rapporto che ha con Amadeus è probabile, così come però potrebbe essersi trattato anche di un modo per far "tremare" i nuovi vertici Rai. Una sorta di avvertimento, di campanellino in merito a qualche malumore proprio di Amadeus e del suo entourage. Soprattutto dopo la sostituzione nel ruolo di direttore di Raiuno di quello Stefano Coletta con il quale il conduttore del Festival di Sanremo ha portato la manifestazione musicale ad ottenere numeri da capogiro in tutte le ultime edizioni.

L’affermazione di Fiorello sulla conduzione di Sanremo arriva subito dopo le dimissioni di Lucia Annunziata dalla Rai, proprio a causa delle scelte governative. E in viale Mazzini che si dice? Guardacaso a stretto giro, subito dopo le dichiarazioni di Fiorello, gli ambienti Rai fanno sapere che il neo amministratore delegato della Rai, Roberto Sergio, e Amadeus stanno lavorando "tranquillamente" all'edizione di Sanremo 2024. Insomma, tutto tranquillo quindi. Almeno fino alla prossima puntata di ‘Viva Rai2!’.