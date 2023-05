Barbara D’Urso rimane a Mediaset? Le indiscrezioni

Barbara D'Urso rimane a Mediaset? Le voci di un presunto addio sembrano essere state smentite e sostituite da altre che vedono la conduttrice di Pomeriggio 5 saldamente al timone del programma su Canale 5. Che dovrebbe anche per la prossima stagione rimanere l'unica trasmissione che la vedrà protagonista.

Nelle ultime settimane le voci sul futuro di Carmelita erano state numerose: dalla sua imminente firma sul contratto di giudice del talent show Rai 'Ballando con le Stelle' sino alla possibilità di un trasferimento alla corte, pare milionaria viste le proposte a Fabio Fazio e Luciana Littizzetto, di Discovery.

Invece, stando alle indiscrezioni che filtrano da Mediaset, Barbara D'Urso non si muoverà da Cologno Monzese almeno per un altro anno. E quindi un'altra stagione televisiva. A settembre, quindi, il pubblico dovrebbe ritrovare il volto, ormai decisamente familiare per milioni di telespettatori, della conduttrice napoletana.

Il recente riavvicinamento con Lucio Presta, agente plenipotenziario in Rai e marito di Paola Perego, dopo un periodo di grande gelo e le voci in merito alla necessità di sostituire Selvaggia Lucarelli a 'Ballando con le Stelle' avevano fatto immaginare un possibile "piedino" di Carmelita in Rai. Ora invece, complice anche l'annuncio del rinnovo della presenza di Selvaggia Lucarelli alla corte di Milly Carlucci, la situazione dovrebbe essersi attestata. Dovrebbe, già. Perché nel mondo televisivo le cose possono cambiare in modo rapido. Di certo questa è una situazione che sembra ormai essere avviata sui binari attuali e che, quindi, non dovrebbe vivere grandi scossoni nei prossimi mesi. Anche perché, va sottolineato, Barbara D’Urso da tempo non pubblicava così tante stories su Instagram che riguardino Mediaset, gli studi tv di Cologno Monzese e il suo entourage come negli ultimi tempi. Che sia un caso? Ai posteri l’ardua sentenza.