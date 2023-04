Barbara D’Urso a Ballando con le Stelle? Cosa c’è di vero e cosa dice Selvaggia Lucarelli

Barbara D'Urso a Ballando con le Stelle? E al posto di chi? Gli interrogativi si susseguono da giorni. Precisamente da quando la conduttrice tv ha pubblicato sul proprio profilo Instagram la foto della riappacificazione con Lucio Presta, marito di Paola Perego ma soprattutto agente e quasi plenipotenziario in Rai. E così questa pace ritrovata ha fatto in modo che le voci su un possibile passaggio di Barbara D'Urso in Rai di moltiplicassero.

Ma cosa c'è di vero? Anzitutto, il fatto che la vicinanza con Lucio Presta dopo i rapporti burrascosi tra i due può portare qualcosa di rilevante dal punto di vista professionale. E poi che un giudice di Ballando con le Stelle che durante l'ultima edizione ha raccolto una marea di polemiche e critiche c'è eccome. Quindi? Quindi è possibile che Barbara D'Urso possa prendere il posto di Selvaggia Lucarelli nella prossima edizione di Ballando con le Stelle.

Una semplice suggestione? Il dato di fatto è che questa sarebbe la soluzione più comoda per Carmelita per mettere un piede in Rai senza lasciare Mediaset. La conduttrice, infatti, potrebbe frequentare la tv di Stato soltanto per la parentesi di Ballando con le Stelle e intanto manterrebbe il suo contratto con Mediaset. E quindi accetterebbe anche un ruolo di "secondo piano" rispetto a quello della conduttrice Milly Carlucci? In realtà potrebbe, visto che quello dei giudici in Ballando con le Stelle è un ruolo di grande importanza e soprattutto visibilità.

Cosa ne dice Selvaggia Lucarelli? "Ho letto, avevo già sentito alcune voci, la verità è che non so assolutamente niente. A proposito invece di voci su sostituzioni, i nomi – veri o no che siano – non mi riguardano, non è il mio programma. Voglio però dire una cosa: conosco molto bene il mio valore nel programma, ma ritengo anche che nessuno sia insostituibile. Nella vita figuriamoci in tv" ha ribadito la giornalista.

Non solo Barbara D’Urso. Tra i nomi delle possibili sostitute di Selvaggia Lucarelli, che a questo punto sembrerebbe l’unica partente, ci sarebbero anche quelli di Francesca Fagnani e Nunzia De Girolamo.