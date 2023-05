Barbara D’Urso via da Mediaset? Cosa potrebbe succedere se non rinnova il contratto

Barbara D'Urso via da Mediaset? Le indiscrezioni si susseguono. Indiscrezioni che, però, per il momento sono soltanto voci. Mediaset non conferma nè smentisce - d'altro canto non è neanche suo compito farlo - e la conduttrice stessa fa altrettanto. Il motivo potrebbe essere che ci siano trattative in corso. In un caso con Mediaset per il rinnovo del contratto - che scade a dicembre - nell'altro caso con la nuova piattaforma sulla quale approderebbe.

Dove andrebbe Barbara D'Urso se lasciasse Mediaset? In quello che sembra essere il nuovo Eldorado della tv italiana. Un tempo c'era stata la "La7 pigliatutto", oggi quel ruolo sembra spettare a Discovery. Quindi, per dirla "in chiaro", canale Nove e Real Time. Ma non solo, anche numerosi altri canali in streaming. Discovery ha già ingaggiato Fabio Fazio e Luciana Littizzetto e ha tutta l'aria di una costituenda corazzata televisiva. Insomma, Discovery sta "facendo acquisti" sulle reti generaliste. E Barbara D'Urso potrebbe essere uno dei pezzi più pregiati dello scacchiere.

Certo, gli ascolti sarebbero ben diversi rispetto a quelli di Mediaset. Per questo motivo, la conduttrice potrebbe anche cercare l'ingresso in Rai. Magari in un pomeridiano alla Matano. Bisogna anche ricordare che la conduttrice si sta mettendo alla prova in questi mesi con il teatro e che forse potrebbe scegliere di essere in tv a mezzo servizio e dedicarsi di più al palcoscenico. Insomma a 66 anni – che proprio pochi giorni fa ha festeggiato il compleanno con star e starlette -Barbara D'Urso ha più alternative lavorative rispetto a un ventenne medio italiano. Difficilmente rimarrà a piedi.

Ma perché si è diffusa la voce dell'addio di Barbara D'Urso a Mediaset? Ad annunciare l'indiscrezione è stato TvBlog - con il magazine di Gabriele Parpiglia Pipol che non ha perso l'occasione per rivendicare la paternità della notizia -, che sostiene che la conduttrice abbia deciso di non rinnovare il contratto che la lega a Mediaset ancora per qualche mese. Ora la palla passa ai protagonisti della vicenda.