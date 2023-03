Barbara D’Urso e Lucio Presta fanno pace: passaggio in Rai in vista?

Barbara D'Urso insieme a Lucio Presta

Pace fatta fra Barbara D'Urso e Lucio Presta? A giudicare dalla foto, e soprattutto dalla didascalia della foto stessa, che la conduttrice di Pomeriggio 5 ha pubblicato su Instagram sembrerebbe proprio di sì.

Lucio Presta, agente e plenipotenziario nel mondo della tv che conta - avete presente la presenza del presidente della Repubblica Sergio Mattarella per la prima volta nella storia al Festival di Sanremo 2023? Grande merito è stato suo - e la showgirl si sono visti per un caffè e quattro chiacchiere. Chiacchiere, a quanto pare, che hanno contribuito a sciogliere alcuni nodi particolarmente intricati fra i due. Il marito di Paola Perego - i due si sono sposati il 25 settembre del 2011 dopo dodici anni di fidanzamento - e la conduttrice partenopea si erano punzecchiati molto nel corso degli anni sino a quando lo stesso Lucio Presta l'aveva definita una "suora laica in paillettes che produce orrore in tv".

L'episodio che aveva scatenato il commento dell'agente televisivo è arcinoto e riporta la mente al momento in cui la pandemia da coronavirus stava provando duramente tutta l'Italia. In una delle sue trasmissioni serali, Barbara D'Urso aveva improvvisato insieme a Matteo Salvini una preghiera in diretta per tutte le vittime del Covid-19. E a infuriarsi in quel frangente non erano stati solo i vertici Mediaset - da quel momento la parola d'ordine era stata "sobrietà" -, ma anche Lucio Presta e altri volti noti. Che avevano fatto da cassa di risonanza a una raccolta di firme online per far chiudere i programmi della conduttrice. Da quel momento il gelo fra Lucio Presta e Barbara D'Urso.

Il post di Barbara D'Urso su Instagram

"In un mondo pieno di conflitti... Anche i più piccoli devono avere fine con la Pace... Bello guardarsi negli occhi... Parlare... Dirsi che alcune battaglie sono totalmente inutili e sapersi perdonare a vicenda" è la caption, ovvero la didascalia della fotografia pubblicata da Barbara D'Urso sul proprio profilo Instagram. Più che un semplice segnale di disgelo, ma un vero phon con aria bollente che scioglie il ghiaccio che era calato fra i due.

E chissà che magari in futuro non possa esserci anche una collaborazione professionale fra Lucio Presta e Barbara D'Urso. Collaborazione che potrebbe vedere Carmelita forse sbarcare in Rai. Ogni anno si vocifera di suoi possibili traslochi nell'azienda rivale di Mediaset. E magari è giunto il momento di dare concretezza a queste voci.