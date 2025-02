La classifica di Sanremo 2025 e cosa vi siete persi nella seconda serata

Roma, 13 febbraio 2025 - Con un'aria più frizzante e molti ospiti, ma sempre senza intoppi e perfettamente in orario, si è conclusa la seconda serata del Festival di Sanremo 2025. Carlo Conti, accompagnato nella conduzione da Bianca Balti, Cristiano Malgioglio e Nino Frassica ha guidato la puntata in cui si sono esibiti 15 dei 29 concorrenti di questa edizione e le quattro Nuove Proposte che hanno trionfato a Sanremo Giovani.

I co-conduttori

Per la seconda serata del Festival, Carlo Conti ha deciso di farsi accompagnare da tre co-conduttori: Bianca Balti, Cristiano Malgioglio e Nino Frassica. Tre personalità frizzanti, che hanno messo alla prova la puntualità che il direttore artistico ha dimostrato di saper mantenere nella prima serata, ma che hanno anche creato momenti di grande divertimento. Dalla gara di stile tra la modella e il cantautore, risolta qualche ora dopo con un valzer, al ‘lippro’ scritto dal comico su Cristiano, non preso benissimo dal suo protagonista, sono state tante le risate che hanno accompagnato la seconda puntata della kermesse.

Cristiano Malgioglio e Bianca Balti durante la seconda serata del Festival di Sanremo 2025 (Ansa)

Gli ospiti

Il superospite della seconda serata del Festival è stato Damiano David, che, passando anche da Sanremo, è diventato ormai una star internazionale e ha da poco lanciato il suo progetto solista. Con Cameron Dove - la sua fidanzata - che seguiva la performance dal pubblico, Damiano ha cantato ‘Felicità’ di Lucio Dalla, ospitando con sé sul palco l’attore Alessandro Borghi con il nipote Vittorio Bonvicini, che alla fine dell’esibizione non ha retto l’emozione ed è scoppiato in lacrime. Il cantante romano è poi tornato sul palco con ‘Born with a borken heart’, il suo ultimo brano, scritto in lingua inglese, cantando tra i fiori di Sanremo. Dal Suzuki Stage si è esibita Big Mama, cantando ‘La rabbia non ti basta’, il brano che aveva portato sul palco dell’Ariston lo scorso anno.

39 foto Bianca Balti, Nino Frassica e Cristiano Malgioglio. Ma anche Damiano David con Alessandro Borghi, oltre a 14 artisti e il padrone di casa Carlo Conti. Tutte le immagini della seconda serata del Festival di Sanremo 2025

Anche ospiti non musicali, ma televisivi, per la seconda serata del Festival: Carlo Conti ha accolto davanti al pubblico i protagonisti del nuovo film Rai Fiction ‘Champagne’, che racconta la vita di Peppino Di Capri. Hanno raggiunto il direttore artistico sul palco Francesco Del Gaudio, che interpreta il cantante napoletano da adulto, e Alessandro Gervasi, di soli 6 anni, che lo interpreta invece da bambino. Il piccolo Francesco ha mostrato la sua bravura al pianoforte, interpretando proprio il celebre brano ‘Champagne’. Al termine della serata è poi arrivata Vittoria Puccini a presentare la nuova fiction Rai ‘Belcanto’, serie tv a tema storico dedicata al mondo dell'opera. Hanno partecipato alla serata sanremese anche Pilar Fogliati ed Edoardo Leo, che sono saliti sul palco per presentare il nuovo film di Paolo Genovese, ‘FolleMente’, di cui interpretano i protagonisti. I due hanno riproposto sul palco il meccanismo del film, con le voci fuoricampo degli altri attori e attrici che interpretavano i pensieri dei due. Si è poi unito al duo il resto del cast: Emanuela Fanelli, Maria Chiara Giannetta, Claudia Pandolfi, Vittoria Puccini, Marco Giallini, Maurizio Lastrico, Rocco Papaleo e Claudio Santamaria. Gli interpreti hanno tutti insieme intonato ‘Somebody to love’ dei Queen, parte della colonna sonora del film. Nella seconda parte della serata è stata ospite di Sanremo Carolina Kostner, ambasciatrice delle Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026, che ha raccontato il viaggio della fiamma olimpica e paralimpica, durante il quale i tedofori viaggeranno per tutta l’Italia.

Le Nuove Proposte: i due finalisti

La seconda serata del Festival si è aperta con le due sfide tra i semifinalisti della categoria Nuove Proposte, approdati sul palco dell’Ariston dopo essersi guadagnati un posto grazie alla partecipazione a Sanremo Giovani. Accompagnati da Alessandro Cattelan, che ha condotto il programma che li ha visti trionfare a dicembre, Alex Wyse, Vale LP e Lil Jolie, Maria Tomba e Settembre sono comparsi nel teatro con grande emozione. La prima sfida, che ha contrapposto Alex Wyse con il brano ‘Rockstar’ e Vale LP e Lil Jolie con ‘Dimmi tu quando sei pronto a fare l’amore’, si è conclusa con la vittoria del cantante comasco, mentre il duello tra Maria Tomba e Settembre ha visto trionfare quest’ultimo. La finale, tutta al maschile, si giocherà domani, durante la terza serata della kermesse. E se la parte maschile delle Nuove Proposte ha raggiunto la finale, quella femminile ha sicuramente brillato sul palco per motivi diversi. La giovane cantante veneta per il suo look, con tanto di mantello di ferragnana memoria, che aveva sulla schiena una frase del suo brano: “Guardami negli occhi e non le poppe”. Il duo campano ha invece voluto portare all’Ariston un messaggio di grande importanza: riprendendo lo slogan dell’associazione ‘Una, nessuna, centomila’ hanno mostrato al pubblico due cartelloni con le scritte “Se io non voglio”, “Tu non puoi”, per sottolineare il tema centrale del loro brano, ovvero il consenso.

La classifica dei Big

I più votati della seconda serata del Festival di Sanremo 2025 sono: Giorgia Simone Cristicchi Fedez Achille Lauro Lucio Corsi La classifica non ha riservato grandi sorprese: rispetto alla prima serata l’unico cambiamento è l’aggiunta del nome di Fedez al posto di quello di Brunori Sas (che non si è esibito in questa serata).