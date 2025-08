Gemona, sei ore di agonia. Ucciso e fatto a pezzi da un’anti-madre

Lorena ha ucciso e fatto a pezzi suo figlio. È l’antitesi biologica della maternità: non dare forma, ma disfarla. Non generare vita, ma riportare il corpo allo stato di materia amorfa. Come se cancellarlo fisicamente potesse cancellare anche il legame. Al centro del delitto di Gemona non c’è però solo un cadavere deprezzato. C’è una struttura relazionale patologica: una diade fusionale tra madre e nuora, che ha riscritto i confini affettivi e morali. Due donne legate da un vincolo simbiotico, dove l’una vede nell’altra un’estensione del proprio Sé. Lorena aveva dichiarato: "Mailyn è la figlia che non ho mai avuto". Ma dietro quella frase si nasconde un principio pericoloso: l’annullamento delle differenze, l’identificazione reciproca come unica via di salvezza. Quando due personalità vulnerabili si fondono, nasce una relazione che non tollera l’estraneo.

E in questo caso, l’estraneo era lui: Alessandro. Il figlio. Colui che minacciava quell’equilibrio perverso, e quasi certamente patologico, tra madre e nuora. Un equilibrio fatto di paure condivise, rancori silenziosi e una bambina, la nipote, vista non come frutto della relazione, ma come territorio conteso. Mailyn ha strangolato il compagno coi lacci delle scarpe, perché a mani nude non erano riuscite a soffocarlo, e poi Lorena l’ha sezionato su di un lenzuolo. Nessuna esitazione, nessuna incrinatura emotiva. La confessione non descrive un gesto d’impeto, ma un’esecuzione lenta, fallita più volte, portata avanti in modo meccanico. Il tentativo di sedazione, l’insulina, il soffocamento con il cuscino. Alessandro continua a reagire, anche se privo di forze. È in quella lunga attesa tra le 17.30 e le 23 che si è consumato il collasso affettivo: il figlio non è più riconosciuto come tale, ma come ostacolo. Smembrarlo non è stata efferatezza gratuita.

Ha rappresentato il tentativo disperato di ristabilire un equilibrio interno, di rimuovere ciò che turba la simbiosi. In criminologia si parla di disumanizzazione post-mortem: quel processo che consente di trattare un cadavere come cosa. In questo caso, siamo oltre. Il corpo non è stato solo disumanizzato. È stato funzionalizzato. Doveva dissolversi. Come se l’occultamento fosse un atto di pietà. Come se la calce viva potesse assolvere. In questa storia c’è il collasso dell’identità. Una madre che fa a pezzi suo figlio non ha solo smesso di riconoscerlo. Ha smesso di riconoscersi come madre.

Lorena si attribuisce il gesto più efferato. Mailyn, secondo la versione fornita, si limita a trasportare le tre parti nel bidone. "Era lei che mi chiedeva di uccidere mio figlio Alessandro da mesi, fin dal giorno della nascita della loro bambina" dice la 61enne. Una cooperazione simbiotica e un uomo da eliminare. In quel barile non c’era solo un corpo. C’era l’implosione di un sistema di significati: maternità, coppia, famiglia. Tutto rovesciato. Il gesto più naturale, proteggere, convertito nel suo opposto: distruggere. In quel barile non c’era solo un corpo. C’era la fine del simbolo più ancestrale che abbiamo: la madre come custode della vita.