L’economista, i dazi e le richieste Usa: “Cifre irreali, il tycoon esagera”

Roma, 6 agosto 2025 – Le ultime minacce del presidente americano sul fronte dei dazi non sembrano preoccupare più di tanto Lorenzo Codogno, Visiting Professor in Practice alla London School of Economics, fondatore e capo economista della società di consulenza LC Macro Advisors Ltd, ed ex responsabile della Direzione Analisi e Programmazione Economico-Finanziaria del Mef, che si occupa delle previsioni macroeconomiche, dell’analisi congiunturale e strutturale sull’economia italiana e internazionale. “Intanto Trump deve stare tranquillo – spiega –. Ha firmato un accordo che prevede impegni e scadenze ben definite anche per l’Europa. Casomai il bilancio potrà essere fatto fra sei mesi per alcuni punti e tre anni per altri”.

Il problema è proprio questo: Bruxelles riuscirà a rispettare gli impegni assunti con gli Stati Uniti?

“Per quanto riguarda i 600 miliardi di investimenti previsti nei prossimi tre anni, può anche darsi che l’Europa sia in grado di onorare l’impegno. Mentre ritengo assolutamente improponibile la cifra promessa per gli acquisti di energia. E non solo perché si tratta di un impegno che dipende dagli Stati nazionali, sui quali la Commissione non ha giurisdizione. Ma anche perché è assolutamente impossibile trasportare la quantità prevista di gas liquefatto dagli Usa all’Europa”.

Perché?

“Semplicemente perché mancano le navi in grado di coprire il fabbisogno. Nel mondo ci sono solo due aziende che si occupano di questi trasporti…”.

Quindi, Trump ha ragione ad essere diffidente?

“Diciamo che continuerà a fare la voce grossa. Ma, prima di poter dire che l’Europa non rispetta i patti, dovrà aspettare qualche mese. Poi si vedrà”.

Intanto ha già minacciato dazi al 250% sul settore farmaceutico.

“Qui la situazione è un po’ diversa, dal momento che ci sono tante aziende americane che hanno investito in Europa creando nuovi stabilimenti. Basta pensare alla Pfizer di Ancona. È chiaro che Trump sta chiedendo alle aziende di riportare la produzione negli Usa. Ma non è affatto semplice. Se sono stati effettuati massicci investimenti in Europa, è anche perché le aziende farmaceutiche hanno trovato qui condizioni vantaggiose rispetto agli Stati Uniti. Inoltre, per riportare a casa le produzioni europee, occorrerebbero molti anni. Non è una cosa che si fa dalla mattina alla sera”.

E allora, perché Trump continua a usare questi toni così forti nei confronti dell’Europa, quasi come se fossimo una colonia più che un alleato?

“Voglio essere chiaro. Si parla molto dell’onore perduto dell’Europa, della sua incapacità a farsi rispettare. Ma la verità è che von der Leyen è debole. Non per suoi demeriti personali, ma perché è l’intera struttura istituzionale dell’Ue a non concederle quei poteri che sarebbero davvero in grado di farle alzare la voce nei confronti di Trump. Quindi, l’Europa dovrebbe lamentarsi di se stessa prima di farlo nei confronti della presidente della Commissione”.

Ma cosa bisognerebbe fare per uscire da questa obiettiva situazione di sudditanza rispetto agli Stati Uniti?

“Bisognerebbe riformare e rafforzare le istituzioni europee, magari spingendo gli Stati nazionali a cedere una parte della sovranità. E poi essere più autonomi anche dal punto di vista della difesa. È chiaro che Trump fa la voce grossa perché ha una forza militare che glielo consente”.

Ma, arrivati a questo punto, non sarebbe stato meglio non firmare l’accordo e far partire subito il pacchetto con i controdazi?

“Von der Leyen ha fatto bene a firmare, perché in caso contrario sarebbe scoppiata una guerra commerciale dagli esiti imprevedibili. Senza contare, poi, che con i dazi al 15% le imprese europee potrebbero avere un vantaggio competitivo rispetto ad altre aree del mondo dove le tariffe sono più alte”.