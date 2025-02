Scaletta terza serata Sanremo 2025 in Pdf: ordine e orari di uscita di cantanti e ospiti

Roma, 13 febbraio 2025 – E’ la serata delle Nuove proposte (con la sfida tra Alex Wyze e Settembre) e del premio alla carriera, ma anche quella che sancisce il giro di boa e la corsa verso il traguardo finale di sabato. Sull’onda del record di ascolti (11.700.000 telespettatori, share 64.5%) la terza serata del Festival si preannuncia effervescente, anche grazie alla presenza di tre co-conduttrici d’eccezione al fianco di Carlo Conti: Katia Follesa, Elettra Lamborghini e Miriam Leone. “Questa è la mia prima volta e mezzo qui a Sanremo: ci ero stata nel 2009. Sono felicissima, con Katia Follesa ed Elettra Lamborghini siamo le co-co.co di Carlo", ha scherzato l'attrice siciliana ex Miss Italia.

La scaletta della terza serata di Sanremo

Grande attesa per i Duran Duran, gruppo cult degli anni ‘80 che torna 40 anni dopo sul palco dell'Ariston. I super ospiti saranno accompagnati dalla bassista dei Maneskin Victoria De Angelis. L’entusiasmo per la loro partecipazione è palpabile già nelle parole di Katia Follesa. "Stasera ho una missione che non posso rivelare" ha detto, facendo intendere che cercherà di avvicinare un suo mito da ragazza, forse proprio Simon Le Bon.

Tra gli ospiti di questa sera anche Edoardo Bennato, il cast di Mare Fuori e il Teatro patologico, il contatto tra il teatro e la malattia mentale. Mentre in collegamento esterno con il Suzuki Stage ci sarà Ermal Meta.

Ma sarà anche la serata del premio alla carriera a Iva Zanicchi, forte delle sue 11 partecipazioni a Sanremo: "Allora sono passati incredibilmente, o no, tanto non incredibilmente, no, 60 anni dal mio primo festival di Sanremo” dice la cantante.

20.30 – Primafestival

20.45 – Entra Carlo Conti

20.47 Conti presenta il primo ospite della terza serata: Edoardo Bennato, che canta “Sono solo canzonette”

20.53 – Conti presenta la serata: 14 artisti in gara nella categoria Big. Spiega il regolamento, come si vota (giuria delle radio e televoto), poi ricorda i codici dei campioni in gara 01 – CLARA 02 – BRUNORI SAS 03 – SARAH TOSCANO 04 – MASSIMO RANIERI 05 – JOAN THIELE 06 – SHABLO ft GUÈ, JOSHUA, TORMENTO 07 – NOEMI 08 – OLLY 09 – COMA_COSE 10 – MODÀ 11 – TONY EFFE 12 – IRAMA 13 – GABBANI

ore 20.55 – Conti presenta la prima delle tre conduttrici: Miriam Leone

ore 20.27 – Con l’esibizione di Clara inizia la gara

ore 21.03 – Conti presenta la seconda co-conduttrice: Elettra Lamborghini

ore 21.06 – Brunori Sas

ore 21.12 – Conte presenta la terza co-conduttrrice: Katia Follesa

ore 21.15 – pubblicità

ore 21.20 – Sarah Toscano

ore 21.26 – Conti presenta Samuele Parodi, che ha invitato al Festival dopo la sua richiesta al

TG1, in cui a dimostrato tutta la sua bravura nel sapere tutto su Sanremo, nonostante la sua giovane età: 11 anni. Il conduttore lo mette alla prova, facendogli delle domande che

ripercorrono la storia del Festival.

ore 21.32 – Massimo Ranieri. Dopo l’esibizione il saluto agli amici di Rai Radio 2.

ore 21.38 – Joan Thiele

ore 21.44 – Conti presenta il secondo ospite: Dario D’Ambrosi, e spiega cos’è il Teatro Patologico

ore 21.52 – pubblicità

ore 21.57 – Shablo ft. Gue., Joshua e Tormento

ore 22.03 – Conti raggiunge il Suzuki Stage. All’Ariston arriva il cast di Mare Fuori 5: Maria Esposito (ruolo Rosa Ricci), Giovanna Sannino (Carmela), Domenico Cuomo (Cardiotrap),

Giuseppe Pirozzi (Micciarella). E i due nuovi ingressi: Alfonso Capuozzo (Simone) e Manuele

Velo (Tommaso). Al termine, CONTI si collega con Piazza Colombo, dove c’è l’altro palco di Sanremo 2025: il Suzuki Stage

ore 22.07 – Ermal Meta in collegamento dal Suzuki Stage

ore 22.12 Noemi

ore 22.18

La scaletta in Pdf

1) Clara

2) Brunori Sas

3) Sarah Toscano

4) Massimo Ranieri

5) Joan Thiele

6) Shablo ft Guè, Joshua, Tormento

7) Noemi

8) Olly

9) Coma_Cose

10) Modà

11) Tony Effe

12) Irama

13) Gabbani

14) Gaia

A salire sul palco dell’Ariston saranno per ultimi saranno a i Giovani: Alex Wyse con Rockstar che sfida Vale Lp e Lil Jolie con Dimmi tu quando sei pronto per fare l'amore. Settembre con la sua Vertebre affronta Maria Tomba con Goodbye (voglio good vibes).

Dopo l’esibiazione delle Nuove proposte, entra nel vivo la gara dei big, che torneranno sul palco dell’Ariston per il secondo ascolto delle canzoni. Dopo i 15 artisti che si sono esibiti ieri, stasera tocca ai restanti 14: Clara, Brunori Sas, Sarah Toscano, Massimo Ranieri, Joan Thiele, Shablo ft Guè, Joshua, Tormento, Noemi, Olly, Coma_Cose, Modà, Tony Effe, Irama, Gabbani, Gaia.