L’analisi del negoziatore israeliano: “L’occupazione di Gaza genera violenza”

Roma, 6 agosto 2025 – “Non si possono riportare a casa gli ostaggi ed eliminare Hamas allo stesso tempo”. Bastano poche parole a Gershon Baskin, per spiegare l’assenza di una strategia coerente nella linea della guerra totale a Gaza. Una posizione sostenuta dall’esperienza di uno dei più accreditati negoziatori di Israele, promotore degli Accordi di Oslo e protagonista di anni di mediazioni tra lo Stato ebraico e Hamas.

Baskin, crede che l’occupazione completa di Gaza possa garantire sicurezza a lungo termine per Israele o rischia di creare un nuovo ciclo di violenza?

“La lezione del 7 ottobre è che 56 anni di occupazione non garantiscono sicurezza. Tenere 2,3 milioni di persone nella povertà non porterà pace. Occupazione significa soldati israeliani tra i palestinesi, e questo genera rabbia”.

Perché Benjamin Netanyahu (foto sotto) ha preso questa decisione proprio ora?

“Perché sa che, se la guerra finisce, la sua coalizione si sfalda e perderà le elezioni. Evoca minacce esterne come Hezbollah, Iran, Siria, Hamas. Ma non è strategia militare: è sopravvivenza politica”.

Qual è il ruolo delle fazioni di estrema destra nella politica militare di Israele?

“Netanyahu è ostaggio del suo stesso governo, fatto di ultraortodossi e fanatici messianici. Costoro hanno trasformato Bibi in un leader molto diverso da quello del passato”.

Ci sono voci credibili in Israele che mettono in dubbio la guerra a Gaza?

“Sì. Ex capi dello Shin Bet, Mossad, esercito — con mille anni di esperienza militare — hanno detto che la strategia non funziona. Anche l’attuale Capo di Stato Maggiore ha espresso dubbi sull’idea di conquistare Gaza e instaurarvi un governo militare”.

Gershon Baskin

A questo proposito, chi governerà nel medio e lungo termine quel territorio?

“Non c’è una visione post-bellica credibile da parte israeliana. E anche tra i palestinesi manca una visione politica. Mahmoud Abbas ha fallito nella sua responsabilità principale: decidere chi gestirà Gaza il giorno dopo”.

Alla luce di ciò la soluzione dei due Stati è ancora possibile?

“Questa guerra dimostra che non esiste altra soluzione”.

Il fatto che diversi Paesi anche in Occidente stiano annunciando il riconoscimento della Palestina può portare a qualche risultato in questo senso?

“Non cambierà i fatti sul terreno, ma costringerà Israele ad accettare lo Stato palestinese. È l’unico modo per chiudere l’occupazione e arrivare alla pace”.

Come risponde a chi dice che Hamas si può combattere solo con la forza?

“Israele ha già usato la forza. Hamas è stato decimato. Non ha più la capacità di governare Gaza, né di minacciare lo Stato ebraico. Ora bisogna serve un binario politico, perché l’unico modo per annientare davvero Hamas è offrire ai palestinesi un’alternativa reale: uno Stato libero e sicuro accanto a Israele, non al posto di Israele”.

Cosa dovrebbero fare Usa ed Europa per evitare un collasso diplomatico in Medio Oriente?

“C’è una sola persona al mondo che può costringere Netanyahu a fermare la guerra: Donald Trump. L’Europa, dal canto suo, dovrebbe prendere sul serio le proprie posizioni: dichiarare illegali le colonie israeliane nei territori palestinesi, vietare l’ingresso ai coloni nel suo territorio, fermare l’importazione di prodotti dagli insediamenti. Dovrebbe anche valutare l’imposizione di sanzioni a Israele e smettere di vendere armi”.

È corretto usare il termine “genocidio” per Gaza?

“Sì. Non è l’Olocausto, ma secondo la definizione dell’Onu si tratta tecnicamente di genocidio. La comunità internazionale non fa abbastanza per impedirlo: è la sua responsabilità principale”.