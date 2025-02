Il programma della terza serata di Sanremo: conduttori, cantanti e ospiti

Sanremo, 13 febbraio 2025 – La competizione a Sanremo 2025 è entrata nel vivo e i brani presentati iniziano già a monopolizzare le playlist dei telespettatori oltre che le piattaforme social. Sul palco, nel corso della seconda serata, sono saliti anche i Giovani e i co-conduttori hanno regalato un po’ di brio alla serata. Ma cosa succederà questa sera?

I co-conduttori della puntata di giovedì 13 febbraio

Per la terza serata del Festival di Sanremo, ad accompagnare Carlo Conti sul palco sarà un tris di donne. L’attrice ed ex miss Italia Miriam Leone, la showgirl e cantante Elettra Lamborghini e la comica e conduttrice Katia Follesa sono pronte per l’esordio all’Ariston.

Katia Follesa, Elettra Lamborghini e Miriam Leone (Ansa)

Chi canterà questa sera

Com’è accaduto per la serata di ieri, per giovedì 13 febbraio si esibirà solo una parte degli artisti in gara. Ieri sono stati sul palco quindici big, oggi tocca ai restanti quattordici. Gli artisti che si esibiranno questa sera (in ordine alfabetico e non di uscita) sono:

Brunori Sas

Clara

Coma_Cose

Francesco Gabbani

Gaia

Irama

Joan Thiele

Massimo Ranieri

Modà

Noemi

Olly

Sarah Toscano

Shablo feat Guè, Joshua e Tormento

Tony Effe

La gara parallela dei giovani, invece, oggi eleggerà il suo vincitore. Nella serata di ieri sono stati scelti i due finalisti di categoria che questa sera si sfideranno all’Ariston. Chi la spunterà sarà, appunto, il vincitore di Sanremo Giovani.

Chi vota questa sera

Come è stato per la seconda serata, anche per la terza le sessioni di voto che riguardano i big saranno riservate al televoto e alla giuria delle Radio. Ciascuno dei due circuiti influirà per il 50% sulla classifica. Anche per questa serata saranno annunciati solo gli artisti in top5 e in ordine sparso.

Sulla finale dei giovani interverranno, invece, tutte le giurie: sala Stampa, tv e Web (33%); giuria delle radio (33%) e televoto (34%).

A tutti gli artisti, big e giovani, verrà assegnato un codice e si potrà votare da casa nelle sessioni che saranno aperte e chiuse in diretta. È possibile votare con un SMS da telefono cellulare al numero 475 475 1 oppure con una chiamata dal telefono fisso al numero 894 001. Ogni apparecchio telefonico può esprimere un massimo di 3 voti per serata al costo di 0,50 centesimi.

Gli ospiti

I superospiti di giovedì 13 febbraio saranno i componenti del cast di ‘Mare Fuori’, che tornerà con la quinta stagione a marzo e non a febbraio, contrariamente a quanto era stato precedentemente annunciato. Ci saranno anche: Iva Zanicchi che, grazie ai suoi 11 Sanremo in gara, riceverà il premio alla carriera, ed Edoardo Bennato, annunciato a sorpresa da Carlo Conti qualche giorno fa.

Sarà anche la volta degli ospiti internazionali: i Duran Duran che saranno all’Ariston a quarant’anni dalla loro prima volta.

Cosa è successo nella seconda serata

La seconda serata di Sanremo è stata un susseguirsi di musica. Grazie ai quindici big che si sono esibiti, ovviamente, e che all’esibizione numero 2 hanno regalato performance ancora più memorabili; ma anche grazie agli ospiti. Damiano David è riuscito prima a commuovere il pubblico (e anche il giovanissimo attore che lo ha accompagnato insieme ad Alessandro Borghi) con un’interpretazione emotivamente toccante del brano ‘Felicità’ di Lucio Dalla e successivamente, con Dove Cameron seduta in platea, a farlo ballare grazie alla sua ‘Born with a broken heart’. Il giovanissimo Alessandro Gervasi, interprete di Peppino di Capri nella fiction ‘Champagne’, ha poi incantato l’intera platea e i Maestri d’Orchestra al pianoforte. E anche il cast di ‘Follemente’ ha deciso di cantare un brano dei Queen. Bianca Balti, co-conduttrice della serata, ha illuminato il palco con cambi d’abito da sogno mentre Cristiano Malgioglio e Nino Frassica sono stati delle ottime spalle per Carlo Conti. La classifica ha visto salire in top5 Fedez e affiancarsi a Giorgia, Achille Lauro, Lucio Corsi e Cristicchi che erano già stati premiati nella prima serata. E ora non ci resta che aspettare di capire cosa accadrà alla serata numero 3 di Sanremo 2025!