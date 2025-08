Ponte sullo Stretto di Messina, tutte le volte che il progetto è fallito (dai Borbone a Berlusconi)

Roma, 5 agosto 2025 – Domani, mercoledì 6 agosto, sarà sottoposta al Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (Cipess) l’approvazione del progetto definitivo del Ponte sullo Stretto di Messina, che comprende una articolata documentazione proposta dal ministero delle Infrastrutture. Lo comunica il Mit in una nota. Il Cipess, ricorda il dicastero, "è la massima sede di coordinamento istituzionale della programmazione economica, con particolare riguardo agli investimenti infrastrutturali. Per questo motivo, l’approvazione del Cipess rappresenta un passaggio decisivo per l’opera, che consacra il riavvio del progetto fortemente voluto dal ministro Matteo Salvini. Mai nella lunga storia dell’opera, infatti, si era arrivati ad una fase approvativa così avanzata.

Una elaborazione grafica del progetto definitivo del ponte sullo Stretto di Messina (Ansa)

Il progetto del Ponte, ricorda il Mit, "si inserisce in un più ampio programma di rilancio infrastrutturale promosso dal Ministero, con investimenti in strade e ferrovie tra Sicilia e Calabria del valore di 70 miliardi fino al 2032". Dall’intervento si attendono "reali opportunità di rilancio socioeconomico per il sud e per l’Italia intera: crescita dell’occupazione; incremento del pil; aumento del turismo; sviluppo della ricerca e del know-how; aumento della credibilità di un sistema Paese che sviluppa la capacità di attrarre e realizzare investimenti pionieristici".

Come sarà e i tempi di attraversamento

Quanto tempo si risparmierà (secondo il progetto)

La realizzazione del ponte sullo stretto di Messina "sarà aperto al traffico di treni e auto 24 ore su 24 per 365 giorni l’anno, garantendo un più efficiente, sicuro e moderno sistema di collegamento tra la Sicilia, la Calabria e il resto del Continente, con una riduzione dei tempi di attraversamento fino ad un’ora per gli autoveicoli e fino a 2 ore per i treni".

Intanto nella giornata di ieri, quando Matteo Salvini ha annunciato l'ok definitivo al Ponte sullo Stretto, le associazioni ambientaliste hanno presentato un nuovo reclamo all'Unione Europa. "L'impatto ambientale del Ponte sullo Stretto di Messina è certo, documentato e, dopo anni di negazioni, ammesso dagli stessi proponenti l'opera. Per superare questa impasse è stata avviata una procedura speciale che consentirebbe comunque la realizzazione del Ponte secondo condizioni precise fissate dalle norme comunitarie, condizioni che però non sono state rispettate", affermano le associazioni Greenpeace, Legambiente, Lipu e WWF.

Il sogno di unire Sicilia e Calabria risale ai tempi antichi: si parla di un collegamento già durante le guerre puniche, mentre Carlo Magno e i Romani vi avrebbero pensato secoli prima. Nel 1840 Ferdinando II di Borbone commissiona uno studio di fattibilità, ma rinuncia per i costi eccessivi. Dall’Unità d’Italia al terremoto del 1908 Dopo l’Unità, nel 1866 il ministro Jacini promuove un nuovo studio per un ponte in metallo. Anche stavolta il progetto si ferma. Nel 1908 il terremoto di Messina devasta la città e mette in luce l’alto rischio sismico dell’area, frenando ogni ambizione. Il fascismo e il secondo dopoguerra Durante il Ventennio fascista si riparla del ponte, ma nulla si realizza. Dopo la Seconda Guerra Mondiale l’idea torna in auge, fino al 1969 quando viene bandito un concorso internazionale: si presentano 143 progetti, tra cui tunnel e ponti sospesi.

La nascita della Società Stretto di Messina

Nel 1981 nasce la “Società Stretto di Messina”, incaricata della progettazione. Nel 1985 il premier Bettino Craxi annuncia che il ponte si farà, optando per un ponte sospeso a campata unica. Ma anche questa volta l’opera non parte e nel 1992, con Tangentopoli, tutto si blocca.

L’era Berlusconi e i tentativi falliti

Nel 2005 Berlusconi rilancia il progetto: vince l’appalto Impregilo con un’offerta da 3,88 miliardi di euro. Il contratto viene firmato, ma nel 2006 il governo Prodi lo blocca definendolo “inutile e dannoso”. Al ritorno di Berlusconi, è la crisi economica del 2011 a chiudere definitivamente il dossier. Il governo Monti mette in liquidazione la società.

Il rilancio del governo Meloni

Nel 2023 il governo Meloni riattiva il progetto. A soli cinque mesi dal giuramento, il Consiglio dei Ministri approva la ripartenza dei lavori. Il vicepremier Salvini lo definisce “una giornata storica non solo per la Sicilia e la Calabria, ma per tutta l’Italia”.